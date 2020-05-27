Экономист рассказал, нужно ли в России страхование от безработицы

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Пока несвоевременно говорить о создании в России фондов для страхования от безработицы. Бизнес не готов к дополнительной социальной нагрузке, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, профессор Кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, сообщают СМИ. При воплощении этой идеи в жизнь с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места.

Практика создания специальных структур для страхования безработицы уже существовала в 90-х годах, отметил Алексей Щербаков.

"Суммы в рамках такого фонда страхования по безработице образовывались достаточно значительные, большая часть этих сумм расходовалась недостаточно целенаправленно: на зарплаты работников, на здания, сооружения, услуги. Были случаи значительных сумм, связанных с коррупцией, хищениями, в итоге фонды были закрыты. Сейчас функции оказания помощи безработным взял на себя федеральный бюджет ", – рассказал экономист.

Идея вернуться к практике создания фондов по страхованию безработице стоит на нужных основаниях. Но нужно иметь в виду, что это будет связано с повышением социальной нагрузки на бизнес, предупредил Александр Щербаков.

"Предприятиям, работодателям придется оплачивать формирование такого фонда. В настоящий момент бизнес, в основном малый и средний, находится в неопределенной ситуации, было бы неправильно придумывать новые формы нагрузки. Необходимо выждать какое-то время, чтобы вернуться к этой идее. К тому же нет гарантий, что новые фонды не пойдут по пути коррупций и хищений", – считает Александр Щербаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/