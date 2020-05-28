План спасения экономики подорожал до 8 триллионов рублей

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Деньги пойдут на поддержку различных отраслей и социальные выплаты.

Подготовленный правительством план восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал. Предполагается, что за 2020-2021 годы на него будут потрачены 8 триллионов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа и источники.

По данным газеты, бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 6 триллионов в виде расходов и недополученных доходов, еще 2 триллиона из общей суммы составят инвестиции в инфраструктуру.

Согласно документу, на поддержку различных отраслей направят свыше 1,5 триллиона рублей, регионам достанется один триллион рублей. Еще около 700 миллиардов могут потратить на пока не проработанные «прорывные инициативы» правительства.

На социальную поддержку уйдет порядка 180 миллиардов рублей — ее предлагается сохранять адресной. Так, в концу 2020 года будет разработан единый подход к определению доходов семьи, который позволит определить, кто действительно нуждается в помощи государства.

Дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан пока не предусматривается, отмечает издание. Финальную версию плана восстановления экономики должны внести в администрацию президента 1 июня.

Источник: Московский Комсомолец