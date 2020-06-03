Отток "айтишников" из России? Разбираем лукавую статистику

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Отток IT-специалистов из России, о котором предупредила Наталья Касперская, будет выглядеть весьма специфическим образом. Об особенностях этого процесса, рассказал радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Россию могут покинуть 10-15 тысяч IT-специалистов и произойдет это уже в 2020-2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Натальи Касперской и президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Авторы письма призывают правительство включить IT-сферу в список пострадавших от коронавируса и начать финансовую поддержку. Если этого не произойдет, тогда Россия лишится тысяч "айтишников".

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал радио Sputnik, что IT-специалистам проще найти работу за рубежом, но это не значит, что они будут уезжать из России. По его мнению, страну может ждать "отток без физического перемещения".

"IT-специалисты довольно мобильны. Здесь действительно возможно такое, что они будут переезжать в другие страны, но возможно, что часть специалистов не будут уезжать. IT-специалистам не нужно физически переезжать в другую страну для работы на иностранную компанию. Очень многие работают удаленно, поэтому возможен отток без физического перемещения. Если будут ликвидироваться IT-компании, то возвращать этих специалистов потом будет сложно", - рассказал эксперт.

Однако не все так плохо, говорит Тарас Татаринов. По его оценке, IT-компании от нового кризиса пострадали меньше остальных.

"Насколько мне известно, большинство IT-компаний от кризиса пострадали меньше всех. Меньше других отраслей. Но в тоже время наблюдается некоторое сокращение. Сейчас говорить о массовом закрытии IT-компаний оснований нет", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/