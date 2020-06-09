Как избежать навязанных займов. Советы эксперта

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Любой клиент микрофинансовой организации вправе ознакомиться с договором до его подписания. Кроме того, в случае навязанных дополнительных услуг действует "период охлаждения", когда клиент может вернуть деньги, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Александра Пожарская.

В период пандемии коронавируса заемщикам нужно тщательно проверять кредиторов и избегать организаций, которые предлагают выдать деньги в слишком короткие сроки. Такие рекомендации по оформлению микрозаймов дали в Роспотребнадзоре.

"Любой клиент микрофинансовой организации и банка имеет право взять договор до его подписания на ознакомление, взять себе время, посоветоваться и понять, что за продукт предлагают. В случае навязанных страховок при индивидуальном страховании действует такая мера как "период охлаждения" – 14 дней потребитель может расторгнуть этот договор страхования и может вернуть себе все уплаченные за него средства. При навязывании коллективного договора страхования ситуация немного сложнее – раньше нельзя было расторгнуть такие договоры. С 1 сентября 2020 года правила "периода охлаждения" начнет действовать в отношении новых договоров коллективного страхования, заключенных после 1 сентября", – сказала Александра Пожарская.

Не стоит поддаваться на принуждение со стороны менеджеров банков или микрофинансовых организаций.

"Если гражданин понимает, что ему навязывают дополнительный продукт, не тот, за которым он пришел, нужно обратиться с жалобой в Банк России на мисселинг – когда намеренно вводят в заблуждение, пытаются продать товар или услугу, которые не нужны" – считает Александра Пожарская.

Любого контрагента, банк или микрофинансовую организацию, необходимо проверять в реестре Банка России.

"Не стоит обращаться за заемными средствами в первую попавшуюся контору. Есть большая опасность попасть к нелегальным кредиторам, которые не подчиняются установленным законам, они вшивают в договор дополнительные скрытые комиссии, их ставка не регулирует предельный уровень долга", – предупредила Александра Пожарская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/