Путин назначил судей в регионах Юга

/В России/

Председателем Волгоградского областного суда на шестилетний срок назначен Алексей Глухов.

Ранее Глухов работал в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове, а до этого трудился судьей в инстанции, которую сейчас возглавил.

Кроме того, в указе за подписью Путина говорится, что в Ставропольском крае заместителем председателя краевого суда назначен Михаил Хрипунов Иванович, а председателем Кировского районного суда - назначена Лаура Ивахненко.

В Дагестане председателем Советского райсуда Махачкалы стала Анжела Ибрагимова.

В КЧР председателем Карачаевского райсуда - Максим Тарасов.

Ибрагим Дедиев назначен зампредседателя Заводского районного суда Грозного.

Судьей Краснодарского краевого суда назначена Ольга Анянова.

Судьями Ростовского облсуда - Андрей Веревкин и Алексей Говорун.