/В России/

Путин назначил судей в регионах Юга

Председателем Волгоградского областного суда на шестилетний срок назначен Алексей Глухов.

 Ранее Глухов работал в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове, а до этого трудился судьей в инстанции, которую сейчас возглавил.
Кроме того, в указе за подписью Путина говорится, что в Ставропольском крае заместителем председателя краевого суда назначен Михаил Хрипунов Иванович, а председателем Кировского районного суда -  назначена Лаура Ивахненко.
В Дагестане председателем Советского райсуда Махачкалы стала Анжела Ибрагимова.
В КЧР председателем Карачаевского райсуда - Максим Тарасов.
Ибрагим Дедиев назначен зампредседателя Заводского районного суда Грозного.
Судьей Краснодарского краевого суда назначена Ольга Анянова.
Судьями Ростовского облсуда - Андрей Веревкин и Алексей Говорун.

Просмотров: 17 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Путин назначил судей в регионах Юга

Приглашаем новороссийцев выбрать лучший конкурсный проект по предоставлению бюджета для граждан в 2020 году

Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастными

Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2020 года