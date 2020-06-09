Путин назначил судей в регионах Юга
Председателем Волгоградского областного суда на шестилетний срок назначен Алексей Глухов.
Ранее Глухов работал в Первом кассационном суде общей юрисдикции в Саратове, а до этого трудился судьей в инстанции, которую сейчас возглавил.
Кроме того, в указе за подписью Путина говорится, что в Ставропольском крае заместителем председателя краевого суда назначен Михаил Хрипунов Иванович, а председателем Кировского районного суда - назначена Лаура Ивахненко.
В Дагестане председателем Советского райсуда Махачкалы стала Анжела Ибрагимова.
В КЧР председателем Карачаевского райсуда - Максим Тарасов.
Ибрагим Дедиев назначен зампредседателя Заводского районного суда Грозного.
Судьей Краснодарского краевого суда назначена Ольга Анянова.
Судьями Ростовского облсуда - Андрей Веревкин и Алексей Говорун.