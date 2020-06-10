«Газпром» заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку газа

/В России/

ПАО «Газпром» и ООО «РусХимАльянс» заключили 20-летние договоры на поставку газа. «Гахпром» будет поставлять со своих месторождений в распоряжении «РусХимАльянса» природный газ в объеме 45 млрд куб. м в год.

Оставшийся после переработки газ и производства сжиженного природного газа будут поставлять в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме 18 млрд куб. м в год. «Это крупнейший контракт на поставку газа в России в истории «Газпрома», - сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Речь идет о поставке газа для строящегося в районе Усть-Луги комплекса по сжижению газа. Контракт подписывается сроком на 20 лет. Подписанное соглашение гарантирует долгосрочное сырьевое обеспечение строящегося комплекса. Предприятие в Усть-Луге должно стать самым мощным по объему переработки газа в России и крупнейшим по производству СПГ в Северо-Западной Европе.

«Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция», - пояснили РБК в «Газпроме».

Источник: https://www.mk.ru/economics/