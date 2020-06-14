В России отменен банковский роуминг

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С 14 июня российские банки не смогут взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Закон вступил в силу с воскресенья, 14 июня.

В конце 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях банка.

Сбербанк с апреля постепенно начал заменять комиссии на переводы между физлицами подпиской. Так, клиенты Сбербанка теперь могут ежемесячно переводить до 50 тыс. рублей внутри банка без комиссий. По предварительным данным, межрегиональные переводы станут бесплатными для 90% клиентов.

Для перевод больших сумм денег была введена система подписок, позволяющая настроить комиссию за платежи и переводы в соответствии с потребностями клиентов.

Источник: Московский Комсомолец