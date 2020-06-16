В России могут сделать платными ряд банковских услуг

/В России/

В России может стать платной выпуск и обслуживание банковских карт, а также пользование платежных приложений. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном правительству РФ.

Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо, кредитные организации просят не ограничивать эквайринг - комиссию за прием платежей. Такую меру в качестве антикризисной собралось ввести правительство. Это может привести к серьезным финансовым потерям банками.

В АБР отметили, что в марте комиссии были впервые ограничены Центробанком до 1% от суммы платежа. Эквайринг ограничили для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а также для медуслуг с 1 июня по 30 сентября. Банки оценили потери от этих ограничений в 10-15 млрд рублей. Чтобы их компенсировать, кредитные организации готовы перевести некоторые бесплатные услуги на платную основу и сократить или вообще отменить программы лояльности.

«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру», - говорится в письма АБР.

Кроме того, банки могут перестать обслуживать небольшие торговые точки, чей ежегодный оборот не превышает 12 млн рублей, а также переложить содержание банковских терминалов на предпринимателей. Это приведет к подорожанию приема карт минимум на 3-5% в год.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в случае сохранения ограничений комиссии банки в первую очередь отменят безвозмездный выпуск и обслуживание карт. С меньшей вероятностью платными станут банковские приложения из-за их многофункциональности.

Источник: https://www.mk.ru/economics/