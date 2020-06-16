Голосование 1 июля: массового тестирования членов УИК не будет

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Центризбирком перед голосованием по поправкам в Конституцию не планирует проводить тотальное тестирование членов участковых избирательных комиссий (УИК) на коронавирус, пишут СМИ.

В обновленных рекомендациях ЦИК по мерам профилактики инфекции говорится, что тесты у членов УИК будут брать только исходя из необходимости и ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе. Окончательное решение о необходимости тестирования будут принимать региональные подразделения Роспотребнадзора. Кроме того, в ряде областей и республик может не хватить средств на «сквозное» тестирование тысяч членов участковых комиссий. Всего по России в них состоят свыше 800 тысяч человек. В интервью радио Sputnik директор Института избирательных технологий Евгений Сучков сказал, что теперь все будет зависеть от того, насколько местные власти заботятся о своем населении.

«ЦИК прав: всех стричь под одну гребенку не нужно. Нормы закона об обязательном тестировании нет. А потому Центризбирком совершенно справедливо в данном случае действует. Ситуация с коронавирусом в регионах разная. Отделения Роспотребнадзора есть в каждом из них. И они несут ответственность в любом конкретном случае. При этом поступает много сигналов, что людей вынуждают участвовать в электронном голосовании, к которому слишком много вопросов», - сказал эксперт.

В новой редакции рекомендаций Центризбиркома также сказано, что голосование на свежем воздухе с использованием тентов, палаток и веранд допустимо только в отдельных случаях, когда помещения не отвечают требованиям эпидемиологической безопасности. Ранее такая форма волеизъявления граждан считалась предпочтительной. В обновленных рекомендациях ЦИК появилась и новая графа. Паспорта голосующие должны будут показывать членам УИК с расстояния, позволяющего прочитать записанные в них данные.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/