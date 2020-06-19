Эксперт высказался о лукавстве Дурова про разблокировку Telegram

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Разблокировка Telegram, с которой россиян поздравил Павел Дуров, прошла не совсем так, как он говорит. Что было иначе, рассказал радио Sputnik директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Создатель Telegram Павел Дуров официально поздравил россиян с разблокировкой мессенджера. Он назвал это решение позитивным изменением и заявил, что скорость и стабильность работы приложения теперь возрастет.

В своем поздравлении Дуров особенно отметил, что "в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах".

Напомним, что причиной блокировки стало нежелание Дурова предоставлять ключи шифрования от личных сообщений пользователей в ФСБ. Тогда было принято решение заблокировать Telegram поскольку им стали пользоваться террористы. Сейчас угроза терроризма устранена, но другие остались, рассказал Владимир Зыков.

"Дуров говорит, что будет бороться с экстремизмом и терроризмом, что важно. Он выработал специальный механизм для этого, но проблема не только в экстремизме и терроризме. Еще в Telegram есть продажа различных противозаконных вещей. Там есть наркотики, оружие, порнография и прочее. С этим дела обстоят в разы хуже", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Попытки заблокировать Telegram на территории России принимались с 2018 года. Полностью прекратить работу мессенджера так и не получилось.

Как ранее сообщало радио Sputnik, накануне Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять ограничения на работу Telegram в России. В ведомстве заявили, что позитивно оценивают готовность основателя мессенджера Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/