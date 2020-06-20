Набиуллина рассказала о значении рекордно низкой ключевой ставки

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Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума – 4,5%. Сенсация и в том, что регулятор «шагнул» сразу на 1%, что случилось впервые за пять лет. После заседания совета директоров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, на которой рассказала о значении рекордно низкой ключевой ставки, ее влиянии на экономику, инфляцию, кредиты, депозиты и рубль. Многие обратили внимание, что она надела на выступление брошь в виде голубя. «Голубиной» финансисты называют мягкую кредитно-денежную политику. Главное из выступления председателя ЦБ и оценки экспертов – в материале «МК».

Решение совета директоров Центробанка о снижении ключевой ставки до 4,5% совпало с ожиданиями рынка. Ранее Набиуллина намекнула, что при низкой инфляции и укреплении рубля ЦБ готов существенно смягчить кредитно-денежную политику для стимулирования экономики.

Об инфляции

Своему резкому понижения на 1 процентный пункт ключевая ставка во многом обязана влиянию дезинфляционных факторов. Из-за падения спроса на фоне пандемии потребительские цены не росли – во всяком случае, по официальной статистике. ЦБ отмечает и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Поэтому инфляция по итогам года может оказаться ниже целевого уровня в 4%.

«В нашем апрельском прогнозе инфляция заложена в коридоре 3,8-4,8% на конец года. По нашей оценке, инфляция будет находиться на нижней планке. На опорном заседании в июле мы уточним прогноз», - отметила Набиуллина. По ее словам, инфляция не будет ускоряться. При этом она назвала пик годовых показателей инфляции, он будет фиксироваться в феврале 2021 года из-за низкой базы этого года.

Комментирует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов:

«Откровенно говоря, У ЦБ своя инфляция, у населения своя. Мы все ходим в магазин и видим, что со времен карантина цены подросли на некоторые категории товаров и продуктов от 5 до 15%. Вообще снижение ставки «по классике» призвано стимулировать экономику. В классическом варианте могут возникнуть и инфляционные риски. Но сейчас доходы населения не растут и находятся на низких уровнях, поэтому рисков для разгона инфляции со стороны потребительского спроса нет».

О депозитах

Снижение ключевой ставки в классической экономической теории ведет к снижению депозитных и кредитных ставок. Для обычных клиентов банков - это палка о двух концах. С одной стороны, выгоднее брать кредиты. С другой – вклады становятся менее доходными.

«Ставки по депозитам и кредитам адаптируются. По нашим оценкам, ставки по депозитам остаются в положительной зоне, будут привлекательными. Скорее всего, будет различия между ставками по краткосрочным и долгосрочным вкладам. Ключевая ставка больше влияет на краткосрочные ставки. Мы ожидаем, что долгосрочные будут более привлекательными», - спрогнозировала Набиуллина. Она добавила, что регулятор будет отслеживать динамику депозитов. «Нам важно понять, будут ли люди восстанавливать свои «подушки безопасности», либо будут тратить деньги, реализуя отложенный спрос на товары и услуги. Мы будем отслеживать, как меняются предпочтения», - добавила глава ЦБ.

Комментирует экономист «БКС Премьер» Антон Покатович:

«Ожидаем дальнейшего снижения ставок по вкладам еще ниже уже достигнутых исторических минимумов по итогам мая в 5,04%. В начале лета ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7-4,8%. Снижение этих ставок станет драйвером перетока инвесторов на фондовый рынок. В то же время мы массового оттока вкладов не ожидаем в силу консервативности потребителей».

О кредитах

Эльвира Набуллина подтвердила, что ждать быстрого падения кредитных ставок вслед за ключевой - не приходится. «Не происходит автоматического снижения. На уровень ставок влияет оценка кредитных рисков. Например, по потребительским кредитам ставки могут расти из-за возросших кредитных рисков», - сказала она. И добавила, что Центробанк не рассматривает возможности устанавливать кредитные ставки на регуляторном уровне. «Здесь должна работать конкуренция», - констатировала глава ЦБ.

Антон Покатович: «Ставки по кредитам также будут снижаться на 0,4-0,6 % в перспективе ближайших 2-3 месяцев. Заметим, что при таких вводных ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8%. Этот год ставки по ипотеке могут завершить в диапазоне 7,3-7,7%».

О рубле

Резкие снижения ключевой ставки могут ослабить национальную валюту. Однако в этот раз, благодаря намекам Центробанка, рынок успел подготовиться к произошедшему сегодня, поэтому рубль на смягчение кредитно-денежной политики не отреагирует. К слову, с начала мая курс российской нацвалюты вырос на 6,5%. Отвечая на вопрос о влиянии курса на экономику, Набиуллина заявила, что плавающий курс как раз позволяет сбалансировать интересы всех участников рынка.

«Часто экспортеры говорят, что укрепление рубля снижает их экспортные возможности. Импортеры говорят иначе. В зависимости от долговой ситуации те или иные предприятия видят плюсы или минусы в разном движении курса», - отметила она. Глава Центробанка также подчеркнула, что укрепление рубля имеет дезинфляционный эффект, что дает регулятору больше пространства для смягчения кредитно-денежной политики.

Комментирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский: «Резкое снижение ключевой ставки может ослабить рубль. Правда, не сильно, потому что рынок был готов к подобному решению, благодаря ранее сделанным «анонсам» Набиуллиной. Рубль в ближайшее время останется в коридоре 68-72 за доллар, а дальше на него будут влиять ситуация с развитием пандемии и цены на нефть».

О дальнейшем снижении ставки

В ЦБ допускают еще большее снижение ключевой ставки в будущем. «Мы будем рассматривать целесообразность снижения ставки и дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики в зависимости от уточнения прогнозов», - сказала Эльвира Набуиллина. Антон Покатович: «Основным фактором дезинфляционного давления продолжит выступать сжатие потребительского спроса. При таком векторе мы не исключаем, что после активного снижения ставки до 4,5%, у ЦБ сохранятся возможности для рассмотрения дополнительных шагов по снижению ставки в этом году. Полагаем, что «дно» текущего цикла снижения ставки в нынешних условиях находится вблизи уровней 3,5-4%».

Источник: https://www.mk.ru/economics/