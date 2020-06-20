Бензин в России рекордно подорожал

/В России/

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум. С начала июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тонна Аи-92 подорожала на рекордные 9% и превысила 56,7 тыс рублей. Таким резким подорожанием заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, заподозрив картельный сговор. В Минэнерго ничего неординарного не видят, а в Независимом топливном союзе предупредили, что вслед за биржевыми ценами взлетать и розничные. На сколько же подорожает бензин на заправках?

Топливо на бирже покупают оптовые потребители, например, логистические компании и не входящие в структуру нефтяных корпораций АЗС. Еще в апреле цена для них была сверхвыгодной: из-за падения цен и спроса на нефтепродукты бензин продавался на бирже ниже себестоимости. Сейчас нефтяные котировки подросли, а вслед за ними на биржах подорожало и топливо.

Однако розничное звено живет по своим законам. Когда в оптовом сегменте бензин рекордно дешевел, цены на заправках не изменились. А вот рост биржевой стоимости ударить по кошелькам россиян может.

Причина такого парадокса – демпфирующий механизм, с помощью которого власти регулируют топливные цены и получают в бюджет деньги с нефтяников. Вкратце он работает так: при высоких ценах на «черное золото» демпфер стимулирует нефтяников продавать бензин на внутренний рынок (тогда государство доплачивает нефтяникам), при низких ценах – внутренний рынок как бы «соглашается» закупать бензин у своих (тогда нефтяники доплачивают государству).

Сейчас второй случай, поэтому нефтяная отрасль терпит потери: и сырье продается практически задаром, и бюджету приходится отстегивать. Из-за этого цены на бензин в России формируются не рыночным, а искусственным путем. Нефтяники вынуждены компенсировать свои издержки за счет потребителей.

Резкий рост биржевых цен на бензин в середине мая и в июне эксперты называют временным явлением и объясняют сокращением предложения на рынке. Во время самоизоляции нефтяники приостановили мощности своих производств, а со снятием ограничений не успели их восстановить. «В апреле и мае, на фоне введения режима самоизоляции, сильно упал трафик автотранспорта - до 70-80% в отдельных регионах). Соответственно, НПЗ сократили выпуск продукции (в мае объем производства снизился на 20% в годовом выражении). Также традиционно в этот период НПЗ встают на плановые ремонты, - объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, - А в июне, когда режим самоизоляции начали постепенно снимать, спрос на топливо резко вырос, к чему производители оказались не готовы. Биржа отреагировала на дефицит топлива ростом цены на оптовые поставки». По словам аналитика, по мере наращивания объемов производства и применения демпфера, стоимость топлива на бирже будет снижаться.

«Нефтяники так боялись в период самоизоляции переполнить нефтехранилища, как это случилось в США, что на две трети снизили производство. В течение ближайших недель компании подстроятся под текущие потребности и стоимость топлива на бирже снизится. Однако на коротком отрезке возможен и рост цен на заправках, пока ситуация с топливом не стабилизируется и на рынок не поступят дополнительные поставки нефтепродуктов», - предупредил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Источник: https://www.mk.ru/economics/