Российский бизнес хотят лишить крупнейшей «налоговой гавани»

/В России/

Отечественному бизнесу грозит потеря исторической «налоговой гавани» - Кипра. Правительство РФ намерено раcторгнуть с Никосией договор, который позволяет не только резко снижать фискальную нагрузку на предпринимателей, но и избегать двойного налогообложения. Исправно работавшие десятилетиями схемы легального ухода от налогов не устраивает Москву. Но проблема в том, что в случае разрыва соглашения могут пострадать не столько отдельные компании или физлица, сколько Россия в целом: это будет сокрушительный удар по ее инвестиционной привлекательности.

Подписанное еще в 1998 году соглашение с Кипром позволяет легально уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5% и 0% с 15% и 20% соответственно. Президент Владимир Путин потребовал с 2021 года повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. В свою очередь, кипрский Минфин предлагает сохранить ставки, ужесточив при этом контроль за циркулирующим в стране российским капиталом. По данным ЦБ, в 2019 году россияне вложили в местные компании $14,5 млрд, а взамен получили $8,1 млрд прямых инвестиций.

Устойчивая репутация «финансового рая» за Кипром сложилась давно. До 60% ВВП островной республики составляет финансовый сектор, и как минимум 15-20% из них формируется из средств, имеющих прямое отношение к России. Здесь низкие налоги, а при покупке недвижимости или предприятия можно получить гражданство. По словам ведущего аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, когда в 2012-2013 годах островное государство накрыл тяжелый кризис, ей очень помогли выбраться из этой передряги деньги россиян, хранившиеся в банках и составлявшие десятки миллиардов евро.

Понятно, почему сейчас наши власти взялись именно за Кипр: там огромная концентрация российских денег, что отчасти связано с географической доступностью и удобством. Четыре часа на самолете, и ты на месте. Не всякая оффшорная зона дает такую возможность. У бизнеса постоянно возникают ситуации, требующие личного присутствия человека – открыть счет, подписать документ, или что-то еще, говорит старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. По его наблюдению, когда на отечественные фондовые рынки поступают средства нерезидентов (де-факто принадлежащие россиянам), львиная их доля приходит с Кипра. Разрыв налогового соглашения с этой страной вынудит бизнес, привыкший к определенным преференциям, искать альтернативные варианты. Сломать тренд едва ли удастся, никто не будет сидеть сложа руки. Тем более, что есть крупные международные юридические фирмы, которые специализируются на предоставлении подобных услуг.

Похоже, действия российской власти в отношении Кипра укладываются в серию попыток получить хоть какие-то дополнительные поступления в бюджет, рассуждает профессор Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. Пандемия подкосила экономику, нацпроекты «летят». И вообще, из ранее намеченного мало что реализуется. Поэтому власти и идут с пылесосом по всем возможным углам, скребут по сусекам. Но ничего революционного в этом нет, богаче мы точно не станем, утверждает собеседник «МК».

Ожидаемое решение нашего правительства не только сделает Кипр менее выгодной юрисдикцией, но и – по совокупности факторов - снизит инвестиционную привлекательность России. Жестче налоги – меньше выгоды для акционеров, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Причем, по его словам, проблема кроется даже не столько в величине налоговых ставок, сколько в российских системных изъянах. Таких, как недостаточно эффективная, очень плохо настроенная, нуждающаяся в реформировании судебная система. В ежегодном рейтинге Doing Business на этом постоянно делается акцент. Исследователи на Западе регулярно указывают и на плохую защищенность прав собственности, а также на то, что в РФ законодательство (в отличие от по-настоящему качественного английского права) не позволяет осуществить широкий перечень сделок. Мы – развивающаяся страна, и офшоры крайне важны для нормального функционирования и структурирования ее экономики. Если их не будет, резюмирует Нигматуллин, никто не захочет инвестировать в Россию в прежнем объеме.

Источник: https://www.mk.ru/economics/