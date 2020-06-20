Вакцина для экономического иммунитета Москвы

/В России/

Москва отчиталась об очередном еженедельном удвоении оборотов торговли, сферы услуг и возврате в абсолютных цифрах по этим отраслям до докризисных показателей. Вице-мэр Владимир Ефимов, в зоне ответственности которого находится экономика города и который с начала кризиса занимается еще и поддержкой бизнеса, заявил, что общий оборот торговых и сервисных предприятий во вторую неделю июня достиг 24,5 млрд руб. – это 98% от уровня деловой активности до пандемии.

О чем говорят эти цифры на фоне штурмующих летние веранды москвичей? Что экономический апокалипсис, которого боялись все, от экономистов до домохозяек, все же не случился? Или это временный всплеск потребительской активности, рост знаменитого «индекса красной помады»?

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян считает, что позитивная динамика восстановления экономики города, которую мы сейчас наблюдаем, – заслуга самого бизнеса, который в критический момент сел за стол переговоров с московскими властями и смог донести главные потребности бизнеса в кризис.

Именно благодаря тому, что власть разрабатывала меры поддержки бизнеса не в отрыве от него, а на основе партнерского диалога, получился эффективный пакет антикризисных экономических мер, благодаря которому бизнес сейчас восстанавливается по наиболее благоприятному сценарию.

В интервью журналу Компания Сурен Варданян подчеркнул, что принимаемые в Москве инструменты помощи создавались с оглядкой на реальные проблемы рынка, а дискуссии и критика со стороны бизнеса были временами довольно жесткими.

Представитель московского бизнес-сообщества отмечает, что в этот кризис обратная связь с бизнесом была организована на федеральном и московском уровнях эффективнее, чем когда-либо. Владимир Ефимов, возглавивший в марте специально созданный в правительстве Москвы антикризисный оперативный штаб по экономике, внедрил простой и очень рабочий алгоритм разработки антикризисных мер. Суть этого подхода – определить вместе с бизнесом самые проблемные точки, вырабатывать решения в совместном диалоге и внедрять их незамедлительно, и сразу же анализировать обратную связь.

«Эксперты проверяли, как работают предложенные меры поддержки на практике, помогают ли субсидии восстановлению бизнеса. Это позволило не выбрасывать деньги на ветер. Правительство города сработало оперативно, создав систему приема, анализа информации и подготовки предложений», – подчеркнул виде-президент МТПП.

Наиболее востребованными в Москве мерами поддержки Сурен Варданян считает поддержку по арендным платежам, по зарплатам сотрудникам, субсидирование участия в экспортных программах, послабления по налогам. Эти меры помогают не только пережить сиюминутный шок, но и дать возможность перестроить бизнес под новые реалии.

Однако главным уроком пандемии он считает качественное изменение отношений власти и бизнеса. Равноправное партнерство и открытый диалог при решении экономических проблем, которые сформировались во время работы московского антикризисного штаба, могут в будущем стать основой экономического иммунитета города.

«Власть научилась открытости, – говорит он.– Обсуждение проблем шло в рамках живого диалога, обратной связи, на онлайн-площадках. Этот кризис восстановил элемент открытого общения между властью и бизнесом. Тут немалую роль сыграли объединения бизнеса, которые помогли бизнесу и власти структурировать проблемы и возможности выхода из кризиса».

Демонстрирующий свою эффективность комплекс столичных мер уже называют «московским антикризисным кейсом», а международная консалтинговая компания «Ernst & Young» провела исследование мер поддержки в столицах ведущих стран мира. На основании которого сделала вывод, что своим 85-миллиардным комплексным пакетом мер Москва обошла все крупнейшие мировые мегаполисы, некоторые из которых вообще не посчитали нужным поддерживать бизнес на уровне города, а ограничились только федеральными мерами.

Источник: https://www.mk.ru/economics/