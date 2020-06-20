ЦБ резко снизил ключевую ставку: как это на нас повлияет

/В России/

Центробанк резко снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5 годовых. Напомним, год назад, в июне 2019-го значение ставки составляло 7,75%, затем регулятор последовательно довел его до 5,5% (в минувшем апреле). Низкая ключевая ставка, под которую «впрыскиваются» деньги в экономику, считается важным рычагом финансового оживления. Мы спросили у экспертов, как решение ЦБ скажется на потребительском спросе, ставкам по банковским депозитам и доступности кредитов.

Коронакризис, по мнению руководства ЦБ, создал условия для агрессивного смягчения денежно-кредитной политики: в апреле-мае резко просели и ВВП, и розничный товарооборот, и объем промышленного производства. Все это в сочетании с низкой инфляцией (3% по итогам мая) не оставило регулятору выбора: торговля в параличе, у людей нет денег на покупки, и эту ситуацию надо срочно менять.

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»: «Теоретически все ставки в банковском секторе зависят от ключевой ставки Центробанка. Как правило, как только она снижается, банки в погоне за прибылью быстрее и охотнее уменьшают ставки по депозитам, даже рискуя столкнуться с оттоком средств из вкладов.

Что касается потребительских кредитов, то здесь банки предпочитают действовать более осторожно, причем сегодня – особенно осторожно. В последние месяцы из-за пандемии у многих людей кончились деньги, соответственно, выросла просрочка по займам. Поэтому банки, стремясь сократить риски и избежать убытков, явно не торопятся снижать ставки по кредитам. И ЦБ своим нынешнем решением эту ситуацию не сильно изменит».

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»: «Центробанк руководствовался сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, это низкая инфляция и слабый потребительской спрос.Во-вторых, относительная стабильность рубля. В-третьих, и главное, - регулятор, еще недавно называвший таргет (цель) по ключевой ставке в 6-7%, сдался под натиском заемщиков: предприятия и граждане настойчиво требуют дешевых кредитов.

Однако простым людям его решение не сулит ничего хорошего. И без того крошечные ставки по вкладам резко снизятся и будут сопоставимы с уровнем инфляции – 3%. А вот ставки по кредитам изменятся не сильно. В эпоху пандемии риски кредитования значительно выросли. И коммерческие банки закладывают их в свои ставки. Решение ЦБ нейтрально для курса российской валюты, - до конца года доллар будет стоить в районе 70 рублей».

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro: «Экономике требуется радикальный толчок, чтобы вернуться к работе после весенней самоизоляции. Деловая и потребительская активность аномально просели.

Инфляция остаётся невысокой. Люди больше тратили на продукты и предметы первой необходимости, но эти расходы давно уже не являются самой значимой статьей расходов. Кроме того, за рядом исключений, производители не спешили повышать цены даже на пользующиеся спросом продукты. Рубль впечатляюще восстанавливал свои позиции в мае-июне, чего не было в предыдущие кризисы. Всем этим и объясняется решение ЦБ.

Что касается ставок по банковским кредитам, ипотеке и депозитам, то они продолжат снижаться. Дальнейшие послабление монетарной политики будет подпитывать интерес коммерческих банков к тому, чтобы кредитовать население. Пока они не спешат это делать».

Источник: https://www.mk.ru/economics/