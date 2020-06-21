Скоро останемся без еды и развлечений: московские рестораны умирают

/В России/

Июнь закрытых дверей: в центре прекратили работу 112 кафе и магазинов, на окраинах — и не перечесть.

В центре Москвы за апрель и май 2020 года закрылось 112 магазинов и ресторанов: такие данные приводит один из главных сервисов геопозиционирования, работающих в России. Речь идет только о 18 центральных улицах столицы, так что цифра выглядит достаточно внушительно. И, что самое главное, хорошо коррелирует с личными ощущениями: выйдя на улицы после отмены пропускного режима, мы заметили много закрытых торговых точек (что касается общепита — пока работают только летние веранды, и выводы делать еще рано). Корреспондент «МК» связался с несколькими предпринимателями, вынужденными закрыться во время или после карантинных мер, и узнал об их ситуации подробнее.Больше всего магазинов, по данным геосервиса 2ГИС, в прошедшие месяцы закрылось на Садовом Кольце и Арбате. Так, на Садовом «погибли» 22 непродовольственных магазина и 33 ресторана. Пройдя по Арбату, корреспондент «МК» увидел около 20 пустых — недавно «очищенных» витрин. Зрелище, с одной стороны, грустное — как будто после масштабной катастрофы (а почему, собственно, «как будто»?). Но есть нюанс: большинство закрывшихся заведений и магазинов были сетевыми.

— Скажу только одно слово: аренда, - поделился с «МК» экс-директор одного из арбатских сетевых ресторанчиков, который сейчас решает вопрос о переводе внутри собственной сети. - Мы столкнулись с очень специфическими владельцами недвижимости: совершенные отморозки, которые не хотели ничего слушать о вынужденном перерыве в работе. Есть условия, под форс-мажор это не попадает, раз не было режима ЧС, так что либо платите, либо выходите из контракта. И то хорошо, что обошлись без неустойки — они сначала требовали аренду за несколько месяцев за право расторгнуть контракт.

Правда, лишившись арендаторов, некоторые владельцы квадратных метров вдруг стали намного сговорчивее — это произошло уже в начале июня. «Мы вдруг смогли переехать в центр города, что для нашего бизнеса просто отлично, — рассказал «МК» владелец антикварного магазина. — Спрос на наш ассортимент у людей пока есть. Все, у кого имеются деньги, хотят себя баловать, а за границу на блошиные рынки пока не поедешь. Мы мониторили цены и вдруг нашли помещение по такой цене, о какой в начале года и не мечтали». Таким образом, площади даже в центре, как оказывается, пустеют небезвозвратно: скоро ли в магазине появятся новые арендаторы, зависит прежде всего от понимания ценовой конъюнктуры владельцем недвижимости.

— Нас заставили съехать не цены, а внезапно сложившаяся новая ситуация со строительством, - сказал «МК» владелец клубного автосервиса, недавно переехавшего с «Речного вокзала» на «Савеловскую». - Территорию завода, где мы арендовали цех, внезапно отдают под застройку. Причем это уже второй раз за два года — мы меняем дислокацию из-за девелоперов. Ну ничего, надеюсь, сейчас будем на этом месте подольше.

Есть и экзотические причины, по которым закрываются московские магазинчики и заведения. «Не готова рассказывать публично, но скажу так: я закрываю свое дело не из-за ситуации на рынке, — поделилась с «МК» владелица кафе в центре города. — Дело в том, что карантин в Москве натолкнул меня на мысль о том, что с этим

городом нужно прощаться. И лучше сейчас, пока общее впечатление о нем еще светлое. Куда дальше податься, я еще не решила — возможно, в какой-то из исторических уездных городков, где сейчас будет расти туризм и нужен будет ресторанный бизнес. Может быть, и в Европу. В любом случае мне нужно не арендное, а собственное помещение и семейная команда, чтобы не рисковать потерять все из-за нового карантина».

Впрочем, есть и оптимисты: уже после завершения режима самоизоляции в Москве открылись десятки новых заведений и магазинов (такова информация того же сервиса геопозиционирования). Сколько из них смогут пробиться в условиях достаточно жесткой экономической ситуации — пока непонятно, но наш долг — пожелать им удачи. И поддержать посещениями, как это решили сделать московские краеведы применительно к единственной оставшейся в центре Москвы после карантина культовой чебуречной.

Источник: Московский Комсомолец