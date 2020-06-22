Звучит "Позор!" на улицах Ялты

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21 июня в Ялте толпа горожан и туристов попыталась отбить уличных музыкантов у полицейских, которые задержали популярную группу «Курага» за выступление и нарушение некого (несформулированного) режима.

Люди кричали «позор» и «отпустите» пытавшимся прорваться через народное оцепление правоохранителям.

Арестованная ялтинскими полицейскими севастопольская кавер-группа «Курага» отпущена после народного протеста. - Крымский канал