В 2020 году «Балтика» установит 150 бирбоксов, разработанных новосибирскими конструкторами

/В России/

До конца 2020 года пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, установит 150 бирбоксов в продуктовых сетях «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель».

Первая партия в 40 штук уже доставлена в Москву и Санкт-Петербург и скоро будет распределена по магазинам северо-западной и центральной части России. Также компания совместно с новосибирской компанией NPM Group существенно доработает программное обеспечение аппаратов и создаст мобильное приложение для мониторинга их состояния в режиме онлайн.

В 2019 году компания «Балтика» первой в российском FMCG-секторе начала продавать разливное пиво через бирбоксы — вендинговые автоматы в продуктовых магазинах по продаже разливного пива навынос. В рамках пилотного проекта в магазинах компании X5 Retail Group было установлено 75 аппаратов преимущественно в центральной части России, на северо-западе и юге страны.

До конца 2020 года «Балтика» утроит это число, увеличив количество бирбоксов в сети до 225 штук. В Москве и Санкт-Петербурге 40 аппаратов в равных долях уже прибыли на склады и готовы к установке. Часть из них в ближайшее время будет размещена в городах Карелии, Нижнем Новгороде, Воронеже, Набережных Челнах, Орле и других.

Валентина Пышная, национальный менеджер пивоваренной компании «Балтика» по развитию продаж разливного пива: «За счет растущего интереса потребителя к разливному пиву, возможности купить его прямо в продуктовом магазине, а также простоты использования автоматов бирбоксы стали успешным и перспективным проектом. В 2020 году мы планируем не только значительно увеличить их количество, но и доработать программное обеспечение, и создать удобное мобильное приложение для мерчандайзеров, позволяющее им видеть отчетность о состоянии бирбоксов в режиме онлайн на своих телефонах».

Каждый бирбокс находится на связи. Отчеты о работе аппаратуры отправляются на специальный сервер и просматриваются мерчандайзером. В этом году «Балтика» совместно с NPM Group, конструкторская и производственная база которой расположена в Новосибирске, существенно расширит количество пунктов в отчетности. Некоторые показатели, которые ранее контролировались путем непосредственного осмотра, например, состояние принтера для штрихкодов, теперь будут отслеживаться автоматически. Онлайн-мониторинг, в том числе через удобное мобильное приложение, позволит минимизировать время простоя бирбокса в случае опустошения кеги, ошибки или поломки: мерчандайзер мгновенно получит уведомление и примет соответствующие меры.

Приобрести пиво в бирбоксе очень просто: покупатель устанавливает ПЭТ-бутылку в специальную ячейку, выбирает нужный сорт и нажимает соответствующую кнопку. Автомат наполняет бутылку пивом и печатает штрихкод, который наклеивается на товар. Оплата производится на кассе, что исключает возможность покупки пива несовершеннолетними, а в то время суток, когда закон запрещает продавать алкоголь, аппарат автоматически прекращает свою работу.

Каждый бирбокс оснащен охлаждающей установкой и двумя кранами для налива пива. Ассортимент может меняться от города к городу, в зависимости от симпатий потребителя. Сама «Балтика» обычно делает выбор в пользу региональных, гостевых сортов. Во-первых, люди больше доверяют пиву, сваренному в их регионе, а во-вторых, это упрощает логистику.

Потребитель все чаще отдает предпочтение разливным сортам как альтернативе бутылочному пиву. Так, в 2019 году объем продаж разливного пива в специализированных магазинах вырос на 19% по отношению к 2018 году . Причин тому множество: любители пенного зачастую считают пиво навынос более свежим, натуральным и вкусным, обладающим своей неповторимой изюминкой и авторским стилем.

Источник: предложи новость