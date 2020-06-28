Выход газеты "25 округ"

/В России/

Рад сообщить, что сегодня вышел из печати июньский номер нашей газеты "25 округ".

Журналисты побывали на заброшенной стройке и написали письмо в Министерство обороны. Ждём ответ. Также расскажем про работу четырех активных жительниц округа — председателей ТОСов. На первой полосе — новости, поздравление и рассказ о том, как мы говорили "Спасибо" и вручали пироги. А гвоздь номера — история Сергея Мартиковича Казарьяна. Этот человек прошел путь от военного хирурга, служившего в горячих точках, до владельца собственной клиники пластической хирургии в нашем городе.

Газету Вы сможете получить у старших домов, председателей ТОСов, в магазинах округа на специальных стойках, в моей приемной на ул. Видова, 157 .

Напоминаю, что я возобновил личный приемы граждан. Каждый вторник и субботу с 10 до 12 жду Вас. Тел. +79887702525 .