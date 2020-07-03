Мурашко назвал условия возобновления международного авиасообщения

/В России/

Решения о возобновлении международного авиасообщения нужно принимать на двусторонней основе с теми странами, где нормализовалась ситуация с коронавирусом, универсального подхода быть не может, заявил "Интерфаксу" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Такие решения принимаются с учетом обстановки в других странах, в зависимости от эпидситуации, в которой находится та или иная страна. Общей отмашки быть не может", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда РФ может возобновить регулярное международное авиасообщение.

По его мнению, "эти решения должны приниматься на двусторонней основе".

Он обратил внимание на то, что "сейчас необязательные поездки за рубеж лучше отложить". "Если поездка планируется внутри страны, то нужно соблюдать необходимые правила гигиены", — сказал министр.

Решение Евросоюза не включать Россию в число стран, для которых с 1 июля открылись границы, Мурашко увязал с неоднородной ситуацией по коронавирусу в РФ.

"У нас разные регионы находятся на разных стадиях эпидпроцесса, поэтому "сдержанность" (Евросоюза — ИФ) может быть продиктована и этим", — отметил глава Минздрава.

"У одного региона низкий уровень, кто-то вообще практически не столкнулся с болезнью, есть территории менее благополучные. Могу предположить, что это связано с неоднородностью распространения вируса. В маленькой стране — более понятно, а на больших территориях — не одномоментно все происходит", — заключил он.

Источник: https://www.interfax.ru/