Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности

/В России/

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году снизилась по сравнению с 2018-м, при этом в 11 регионах этот показатель превысил 20%.

В среднем по стране он был выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Потеря доходов в период пандемии

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался и, как полагают эксперты, еще скажется на уровне жизни большого числа людей. Например, в России уже порядка полутора миллионов человек лишились работы, у многих снизились доходы, таким образом, в значительном числе домохозяйств материальных ресурсов станет меньше.

При этом государство заметно расширило финансовую поддержку населения, особенно семей с детьми, поэтому негативные экономические эффекты могут частично компенсироваться.

Потеря в зарплате сильнее всего отражается на бедных, так как даже небольшое снижение заставляет отказываться от базовых трат. Кроме того, люди с низким доходом имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на "черный день".

В этой связи, как подчеркивают эксперты, важно понимать, с каким уровнем бедности Россия подошла к нынешней ситуации. В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) находились 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Для сравнения, наилучшие показатели по доле бедных в современной истории России были зафиксированы в 2012 году, когда они составили 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.

При этом цифры почти всегда демонстрируют значительную дифференциацию по регионам. Согласно данным статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" субъектов составляет порядка трех — четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности ощущается по-разному.

Как считали доходы

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен.

Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума). Медианные доходы, которые использованы в расчетах, — это оценка РИА Новости на основе данных Росстата.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65. У 65 регионов значения получились меньше среднероссийского уровня, у 20 — выше.

Север — в лидерах

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион — единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,11). Таким образом, по российским меркам там люди могут рассчитывать на очень хороший уровень материального благополучия, а в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,92. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно большим отрывом.

Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Далее, тоже с ощутимым отставанием от первой тройки, четвертую и пятую позицию занимают Чукотка (2,27) и Магаданская область (2,26).

Помимо этих регионов в первую десятку также входят Сахалин (соотношение на уровне 2,22), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург (2,05) и Татарстан (1,97). Для сравнения, у 20-го региона в рейтинге (Курская область) соотношение медианных доходов и фиксированного набора находится на уровне 1,65, а у 50-го (Вологодская область) – 1,45.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне. У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,97. Еще у четырех регионов показатель лежит в диапазоне 1,0 - 1,1, а в целом у 15 регионов он не превышает 1,3.

Бедные жители в богатых регионах

Согласно результатам исследования, в 17 субъектах федерации доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее 10%. Для сравнения, годом ранее таких регионов было 15. В основном это регионы с высокими доходами.

Отдельно стоит отметить ряд субъектов федерации, где уровень бедности очень низкий, несмотря на не очень высокие средние доходы - в этих регионах, скорее всего, достаточно развитая социальная политика, выравнивающая материальное состояние жителей.

В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает десятое место, а по доле бедных показывает четвертый результат. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ленинградской областях и еще ряде регионов. Можно сказать, что там распределение доходов относительно равномерное, что благоприятно сказывается на показателе бедности.

Есть и обратные примеры, когда в регионе высокие медианные доходы, но все ровно достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.

Похожая ситуация в Коми – 22-е место по доходам, а доля бедных – 15,5%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,63 (21-е место в России), а доля бедных – 15%.

Как показало исследование, в двух регионах доля бедных превышает 30%, а уровень бедности в 15% и выше демонстрируют 29 регионов. При этом наивысший уровень бедности отмечается в Республике Тыва (34,6%), что почти в три раза больше среднероссийского уровня.

Борьба за выживание

Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются за выживание. В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

Крайняя бедность, как и другие показатели, достаточно неравномерно распространена по территории России. В девяти регионах менее одного процента людей имеют доходы ниже половины прожиточного минимума. Такая доля крайне бедного населения близка к уровню статистической погрешности. В целом у половины субъектов уровень крайней бедности не превышает 1,6%, то есть эта проблема является достаточно редкой и может решаться на уровне отдельных людей.

Однако не все регионы могут похвастаться низким показателем нищеты. Наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве, что не удивительно, учитывая другие показатели. Порядка 6,6% жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 4,8% населения. Еще немного ниже этот показатель (4,2%) в Республике Алтай. При этом все равно можно говорить об острой проблеме бедности в этих местах.

В девяти других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 3,5%, а еще в пяти субъектах федерации – от 2,5% до 3%. Там проблема бедности также стоит достаточно остро и требует комплексного подхода для ее преодоления.

Как отмечают эксперты, проблема доходов населения, с одной стороны, неразрывно связана с ростом экономики, а с другой, с социальной политикой. На фоне кризиса и, соответственно, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрых решений не стоит.

Нынешние экономические неурядицы являются временными, но даже когда вновь начнется рост экономики и зарплат, для борьбы с бедностью необходимо будет предпринять дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования, предупреждают эксперты. Ведь есть примеры на уровне стран и отдельных регионов, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему.

Эксперты РИА Новости ожидают, что уровень доходов россиян может снова показать рост в 2021 году, но сократить уровень бедности ниже рекордного низкого уровня 2012 года, скорее всего, в краткосрочной перспективе не удастся.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»