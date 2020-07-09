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Банк ДОМ.РФ совместно с МСП Банком запустил кредитование малого и среднего бизнеса под 2%

Банк ДОМ.РФ и МСП Банк запустили антикризисную программу кредитования малого и среднего бизнеса под 2% для возобновления деятельности.

По условиям программы, начисляемые по кредитным договорам проценты в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года не уплачиваются заемщиками. При этом предусмотрено полное списание кредитов при сохранении компаниями 90% штата.

Оформить кредит на льготных условиях могут предприниматели, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден Правительством РФ.

Источник: ДОМ.РФ

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Категория: Новости / В России

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