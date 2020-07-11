Большинство россиян приготовились к снижению доходов в этом году

/В России/

Более половины граждан России (63 процента) демонстрируют пессимистичные ожидания в отношении своего благосостояния в этом году. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного экспертами РАНХиГС, пишет газета «Известия».

Так, 36 процентов респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27 процентов ожидают существенного ухудшения. При этом каких-либо изменений в доходах не ждут 25 процентов граждан, и только 6 процентов россиян заявили, что их материальное положение улучшится.

В результатах опроса указывается, что отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Так, угрозу пандемии коронавируса для экономики как значимую продолжают оценивать 69 процентов респондентов, и лишь 18 процентов говорят о ее умеренном влиянии.

Один из авторов опроса, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин заявил, что не видит значительных изменений в настроениях граждан нет с начала пандемии.

Эксперт указал, что на неуверенность в завтрашнем дне продолжает оказывать влияние комплекс таких негативных экономических эффектов, как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения.

Источник: https://www.mk.ru/economics/