/В России/

Раскрыты плюсы отсутствия поездок за границу

Российские путешественники назвали ключевым преимуществом отдыха в Российской Федерации отсутствие необходимости оформлять визу или загранпаспорт. Об этом стало известно из исследования популярного онлайн-сервиса бронирования жилья, пишет «Лента.ру».

Так, по данным интернет-портала, за этот вариант проголосовали более 31% респондентов, в то время как 17% считают, что основной плюс отдыха в России — отсутствие угрозы подхватить экзотические болезни.

Кроме того, выяснилось, что 14,6% опрошенных пользователей делают выбор в пользу внутреннего туризма, чтобы не учить иностранные языки, а 16,6% просто хотят объездить все достопримечательности в РФ перед тем, как увидеть зарубежные.

При этом 11% участников опроса считают, что, не выезжая за рубеж, можно сэкономить на проживании, еде и развлечениях. В числе других причин путешествовать по Российской Федерации туристы назвали отсутствие необходимости покупать дорогую страховку, совершать обменные операции с валютой, а также пользоваться международным роумингом.

Источник: https://www.mk.ru/economics/

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Категория: Новости / В России

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