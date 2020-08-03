Фургал отказался от адвоката: разбираем последствия

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Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал отказался от основного адвоката и лишился "связующих звеньев" с остальным миром, рассказала радио Sputnik член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Адвокат Борис Кожемякин больше не защищает бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом юрист рассказал РИА Новости, но не уточнил причину разрыва соглашения.

Кожемякин считался основным защитником Фургала в суде, но не единственным. У бывшего губернатора осталось еще два адвоката, но они не дают того, что давал основной юрист, считает Ева Меркачева.

"Разрыв соглашения точно не связан с тем, что адвокат общался с прессой. Это всегда приветствуется, а сейчас Фургалу очень не хватает связующих звеньев с людьми. Письма к нему не приходят, сам он писать никому не может. Его могут увидеть только правозащитники и потом сказать все ли с ним в порядке. Эту же функцию исполняли и адвокаты, но они не выходят и СМИ ничего не рассказывают. Мы не знаем, как он себя чувствует, давят на него в СИЗО или нет, что он сам говорит, а это как раз работа адвокатов. Этого явно не хватает", - рассказала правозащитница в интервью радио Sputnik.

Сергей Фургал задержан 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств и покушений в середине 2000-х годов. Позже Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сейчас Фургал находится в столичном СИЗО "Лефортово".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/