Протестующие отреагировали на отставку Фургала

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Хабаровск может ответить еще большими протестами на отставку Фургала и назначение нового губернатора. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik местный житель и участник протеста Вячеслав Жидкин.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств и покушений, официально отправили в отставку. Такое решение принял президент России Владимир Путин, сообщают РИА Новости. Официальная причина – утрата доверия главы государства.

На место Фургала уже назначили исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Им стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Как на эти новости отреагировали в Хабаровске, где с момента ареста Фургала идут протесты, рассказал радио Sputnik участник этих акций Вячеслав Жидкин.

"Это однозначно вызовет большую волну протеста в Хабаровске. По регионам люди уже устали от протестов. Например, в Комсомольска-на-Амуре выходит все меньше и меньше людей. Это ожидаемо, поскольку люди разочаровываются в акциях. Они вкладывают свои силы и ничего не получают. Но в Хабаровске, после этого, выйдет больше людей. Город кипит", - уверен протестующий.

Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву. Его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора на два месяца. Он вины не признал.

Сейчас Фургал находиться СИЗО "Лефортово" в Москве. Главное требование протестующих в Хабаровске – проведение суда не в столице, а на месте работы губернатора.

"Основные наши требования – это честный суд в Хабаровске. Мы хотим, что Фургала судили не в Москве, а судили там, где он родился и где работал. Еще, чтобы дело было прозрачным. Мы не имеем никакой информации. Что там происходит с Фургалом - мы не знаем", - рассказал протестующий в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/