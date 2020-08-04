Запрет пополнять проездные наличными доставил россиянам неудобства

/В России/

С 3 августа в России запрещено анонимно пополнять наличными электронные кошельки. Забросить мелочь или пару купюр из бумажника на виртуальный счет в терминале можно, только введя паспортные данные. Другой способ — пополнить интернет-кошелек с банковской карты. Запрет придумали для противодействия финансированию терроризма и наркотрафика. Вот только с неудобствами столкнутся не только пользователи электронных кошельков, но и держатели транспортных карт. В стране около 30 млн проездных сделаны по технологии электронного кошелька, а значит, они попали под запрет.

С первого рабочего дня августа пользователи сервисов Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, PayPal не смогут вносить наличные на счет без идентификации личности. При пополнении в терминале пользователю предложат ввести паспортные данные или привязать к кошельку банковский счет, который не открывают без удостоверения личности. Усилить контроль за сферой электронных платежей попросил Росфинмониторинг. В ведомстве убеждены, что виртуальные кошельки используются для финансирования нелегальной деятельности. Обязательство привязывать личные данные к счету должно помочь находить преступников. Поправки в закон «О национальной платежной системе» были приняты летом 2019 года. Бизнесу дали год на адаптацию. Как подсчитали в Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов, анонимно виртуальными кошельками пользуются 10 млн человек. Годовой оборот таких сервисов составляет 1,7 трлн рублей. Однако доля нелегальных операций в этом объеме ничтожно мала. «Перевод наличных на электронные кошельки, а тем более на транспортные карты — это один из самых невостребованных способов финансирования терроризма и приобретения наркотиков. Его доля составляет менее 1%. Для этих целей в Интернете используются криптовалюты. Едва ли запрет на анонимное пополнение реально поможет в противодействии терроризму и распространению наркотиков», — убежден управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Ополчившись на электронные кошельки, власти упустили тот факт, что функция пополнения наличными может быть встроена в такие платежные инструменты, как транспортные карты, карты школьников на питание, карты корпоративных столовых, парков развлечений. В итоге чиновники создали проблемы не террористам, а сотням тысяч обычных людей. Карты для оплаты проезда используют в 75 городах России. Их выпущено 60 млн штук, половина из которых создана по модели электронного кошелька. Среди них — подмосковная карта «Стрелка». Картой пользуются около 3 млн человек, а каждый десятый из них пополнял проездной наличными. Московская «Тройка» и петербургский «Подорожник» под запрет не попали: в отличие от «Стрелки» платеж на них поступает напрямую, а не через платежного оператора. «Еще одно отличие «Стрелки» — возможность осуществить перевод с нее на банковскую карту», — добавил Алексей Гавришев. В введении запрета на анонимное пополнение электронных кошельков эксперты прослеживают лоббизм банков. «Сервисы электронных кошельков лишатся части клиентов и комиссий за переводы, которые перейдут банкам. Компании потеряют не только нелегальных, но и вполне законопослушных клиентов, которые испытывали определенное недоверие к банковской системе или считали более удобными другие виды переводов. Теперь им придется пополнять ряды клиентов различных банков», — отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он тоже сомневается в том, что с помощью запрета удастся полностью перекрыть поток нелегальных операций. «Криптовалюты остаются анонимными, и их использование налажено. По факту ограничения на пополнение электронных кошельков — это попытка перевести клиентов платежных систем в банковский сектор, который после пандемии и снижения ключевой ставки очень нуждается в новых клиентах», — считает наш собеседник. Финансовые власти давно ведут борьбу с наличными деньгами, чтобы сузить объем теневой экономики. Безналичные расчеты легче отслеживать, а потом спрашивать за банковский перевод крупной суммы — не взятка ли, не уклонение ли от налогов? Центробанк хочет довести долю безнала до 85–90%. Это приблизит Россию к Китаю, где расплатиться наличными практически невозможно. P.S. В конце дня 3 августа Центробанк дал разъяснение по поводу работы транспортных карт. В сообщении ЦБ говорится, что запрет на пополнение электронных кошельков наличными «не распространяется на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемыми через них» («МК» - карта «Тройка» к таким относится, а «Стрелка» - нет). Запрет не касается и школьных карт, потому что они «не являются анонимными». В Центробанке также заявили, что операторы транспортных карт по модели электронных кошельков, должны перестроить процессы. «В том случае, если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель», — сообщили представители регулятора. ).

Источник: https://www.mk.ru/economics/