Ростовская область и Кубань – лидеры по уровню жизни на селе
В России в сельской местности проживают 37,3 млн человек, или 25,4% населения страны.
Уровень жизни в селе и городе существенно различается. Это приводит к миграции из села в город (в первую очередь молодёжи), дефициту квалифицированных специалистов, деградации территорий.
Развитие села – насущная задача для каждого губернатора.
Экспертный центр «Юг» с опорой на исследование Всероссийского института аграрных проблем анализирует качество жизни в сельской местности на Юге России.
Примечание. Исследование охватило 82 региона РФ (кроме городов федерального значения). Использовались 74 показателя. Оценка по 100-балльной шкале.
место в РФ – регион – итоговый балл
9 – Ростовская область – 59,9
10 – Краснодарский край – 59,6
19 – Адыгея – 55,2
21 – Ставропольский край – 54,7
24 – Волгоградская область – 53,9
36 – Карачаево-Черкесия – 50,9
40 – Крым – 50,7
45 – Астраханская область – 49,6
55 – Калмыкия – 47,9
59 – Кабардино-Балкария – 47
66 – Северная Осетия – 45,9
69 – Чечня – 45,4
70 – Дагестан – 44,6
81 – Ингушетия – 35,5
В десятку регионов с наиболее высокими показателями качества жизни сельского населения вошли экономически мощные субъекты, а также представители Центрального Черноземья и Юга с с хорошо развитым АПК, сельская местность которых «исторически отличается высоким уровнем социального обустройства».
Замыкают рейтинг субъекты с дефицитным бюджетом, с исторически накопившимися сельскими проблемами, а также окраинные (приграничные) регионы.
Ситуация в ЮФО. Почти половина регионов – в двадцатке лучших. Ростовская область и Краснодарский край входят в топ-10. Это регионы с высокоразвитым АПК. Большинство сельского населения проживает в крупных населенных пунктах, традиционно отличающихся более высоким уровнем социального обустройства. Только два региона ЮФО из семи (участвующих в рейтинге) находятся во второй половине общего списка регионов. Астраханская область и Калмыкия традиционно уступали Краснодарскому краю и Ростовской области по уровню социально-экономического развития села, в условиях рыночных отношений разница между ними усилилась.
Ситуация в СКФО. Регионы отсутствуют даже в топ-20. Лучший в СКФО – Ставропольский край – занимает 21-ю строчку рейтинга. Остальные (кроме Карачаево-Черкесии) – во второй половине списка. Республики Северного Кавказа имеют слабо диверсифицированную сельскую экономику, что обусловливает низкие доходы и занятость населения. Горная местность затрудняет развитие социально-инфраструктурной сети.
При этом регионы СКФО имеют наименьшее количество заброшенных приусадебных участков. Причина – высокая плотность населения. Аналогичная ситуация с приусадебными участками характерна для республик Поволжья и регионов с развитым АПК (Краснодарский край, Ростовская, Белгородская области).