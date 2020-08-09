Ростовская область и Кубань – лидеры по уровню жизни на селе

/В России/

В России в сельской местности проживают 37,3 млн человек, или 25,4% населения страны.

Уровень жизни в селе и городе существенно различается. Это приводит к миграции из села в город (в первую очередь молодёжи), дефициту квалифицированных специалистов, деградации территорий.

Развитие села – насущная задача для каждого губернатора.

Экспертный центр «Юг» с опорой на исследование Всероссийского института аграрных проблем анализирует качество жизни в сельской местности на Юге России.

Примечание. Исследование охватило 82 региона РФ (кроме городов федерального значения). Использовались 74 показателя. Оценка по 100-балльной шкале.

место в РФ – регион – итоговый балл

9 – Ростовская область – 59,9

10 – Краснодарский край – 59,6

19 – Адыгея – 55,2

21 – Ставропольский край – 54,7

24 – Волгоградская область – 53,9

36 – Карачаево-Черкесия – 50,9

40 – Крым – 50,7

45 – Астраханская область – 49,6

55 – Калмыкия – 47,9

59 – Кабардино-Балкария – 47

66 – Северная Осетия – 45,9

69 – Чечня – 45,4

70 – Дагестан – 44,6

81 – Ингушетия – 35,5

В десятку регионов с наиболее высокими показателями качества жизни сельского населения вошли экономически мощные субъекты, а также представители Центрального Черноземья и Юга с с хорошо развитым АПК, сельская местность которых «исторически отличается высоким уровнем социального обустройства».

Замыкают рейтинг субъекты с дефицитным бюджетом, с исторически накопившимися сельскими проблемами, а также окраинные (приграничные) регионы.

Ситуация в ЮФО. Почти половина регионов – в двадцатке лучших. Ростовская область и Краснодарский край входят в топ-10. Это регионы с высокоразвитым АПК. Большинство сельского населения проживает в крупных населенных пунктах, традиционно отличающихся более высоким уровнем социального обустройства. Только два региона ЮФО из семи (участвующих в рейтинге) находятся во второй половине общего списка регионов. Астраханская область и Калмыкия традиционно уступали Краснодарскому краю и Ростовской области по уровню социально-экономического развития села, в условиях рыночных отношений разница между ними усилилась.

Ситуация в СКФО. Регионы отсутствуют даже в топ-20. Лучший в СКФО – Ставропольский край – занимает 21-ю строчку рейтинга. Остальные (кроме Карачаево-Черкесии) – во второй половине списка. Республики Северного Кавказа имеют слабо диверсифицированную сельскую экономику, что обусловливает низкие доходы и занятость населения. Горная местность затрудняет развитие социально-инфраструктурной сети.

При этом регионы СКФО имеют наименьшее количество заброшенных приусадебных участков. Причина – высокая плотность населения. Аналогичная ситуация с приусадебными участками характерна для республик Поволжья и регионов с развитым АПК (Краснодарский край, Ростовская, Белгородская области).