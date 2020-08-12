Стало известно, кому повысят пенсии на 5600 рублей

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Пенсия российских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, увеличится в 2020 году более чем на 5000 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В Российской Федерации размер пенсии автоматически вырастает в месяц исполнения 80 лет на сумму фиксированной выплаты. В начале текущего года размер фиксированной выплаты был проиндексирован. Сейчас он равен 5686,25 рубля. Как пояснили в Пенсионном фонде, повышенная пенсия выплачивается с месяца, следующего за месяцем достижения гражданином 80-летнего возраста. При этом, как заверили в ПФР, никаких заявлений подавать не нужно.

Источник: https://www.mk.ru/