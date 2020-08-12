Делягин оценил спад российской экономики

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Пандемия коронавируса снизила прибыль российских компаний более, чем на две трети, утверждают аналитики, но это не конец падения, рассказал радио Sputnik доктор экономических наук Михаил Делягин. По его словам, бизнесменов ждет еще одно потрясение.

Коронавирус спровоцировал сильнейшее за 16 лет весеннее падение прибыли российских компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической службы FinExpertiza. В марте-мае 2020 года совокупная прибыль компаний среднего и крупного бизнеса сократилась до 1,4 триллиона рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%.

Весенние месяцы стали самыми убыточными из-за разгара пандемии коронавируса в России и мер по самоизоляции населения, рассказал экономист Михаил Делягин. По его словам, не помогли даже льготные кредиты с отсрочкой по налогам, поскольку уже скоро компаниям придется встретиться с кредиторами.

"Коронавирус естественным образом подорвал и бизнес. Тот бизнес, который открылся, из него значительная часть является живыми покойниками. Когда на них в полную силу наваляться налоговые органы и кредиторы, тогда от этого бизнеса останется, дай бог, если половина. Здесь мы имеем действие государства, которое с одной стороны осуществило меры по фактическому домашнему аресту населения и по запрету на ведение коммерческой деятельности для многих секторов, а, с другой стороны, никакой адекватной поддержки не предоставило", - рассказал экономист в интервью радио Sputnik.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 ВВП России в годовом выражении сократилось на 8,5%. Какими будут потери от пандемии коронавируса за весь год подсчитать пока невозможно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/