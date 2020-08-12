Эксперт о задержании работорговцев под Иваново

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В Ивановской области задержаны производители наркотиков, использовавшие рабский труд, сообщило ФСБ. Эксперт Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik объяснил, в чем трудность выявления подобных преступных группировок.

В Ивановской области задержали работорговцев, каждый месяц производивших до 200 килограммов наркотиков,сообщило ФСБ России.

Организованная группа специализировалась на производстве наркотиков и их продаже через интернет. Злоумышленники "использовали труд иностранных граждан, насильственно удерживаемых под угрозой расправы".

На месте изъяты почти 35 килограммов мефедрона – наркотика из класса амфетаминов. Также изъяты более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, различное лабораторное оборудование и более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров. Кроме того, найдено десять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik пояснил, что использование фактически рабского труда – специфика деятельности преступных группировок, занятых производством синтетических наркотиков.

"По сравнению с другими наркотиками синтетические – более трудоемкие в производстве. Для снижения расходов преступники и используют людей, которых они насильно удерживают для производства химических наркотиков. Технологии, к сожалению, достаточно отлажены и просты, но при этом они предполагают использование работы лиц, за здоровье которых, скажем так, преступники могут не опасаться. То есть все люди, которые там используются, – потенциальные смертники, потому что эти химические процессы оставляют неизгладимые последствия для организма людей", – сказал Дмитрий Ефимов.

По его словам, особую сложность в борьбе с производством таких наркотиков представляет то, что подобного рода истории часто тесно связаны с отдельными этническими преступными группировками. Тем не менее, отметил он, динамика борьбы с производством синтетических наркотических веществ в России – положительная, и за этим стоит огромная работа соответствующих служб.

"Есть определенные методы работы и по выявлению таких преступлений, и очень четкие методы их фиксации с целью исчерпывающе подготовить документы для суда, чтобы решение суда было беспристрастным и справедливым. Скорее всего, эта группировка была в разработке достаточно долгое время", – отметил Дмитрий Ефимов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/