Разработчик парашютов ВДВ развернул в небе флаг РФ с футбольное поле

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Российский разработчик парашютов для ВДВ – НИИ парашютостроения – установил мировой рекорд, развернув в небе трехцветный флаг России общей площадью 5000 квадратных метров. До этого рекорд принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам с флагом площадью 4885,65 кв. метров. Тем не менее, эксперты Книги рекордов Гинесса отказались зафиксировать новый рекорд, сославшись на антироссийские санкции.

Как сообщили «МК» в компании «Технодинамика», национальный флаг размером с футбольное поле был сброшен с вертолета. Длина полотнища - 91,72 метра, ширина - 54,95 метра. Для пошива создали сверхтонкую ткань, квадратный метр которой весит 18 граммов. Шили стяг в Краснодарском крае. Флаг уложили в специальный ранец.

Использовали парашют «крыло», который должен был выдержать груз общей массой больше 200 кг. Рекордный прыжок совершил инструктор по парашютно-десантной подготовке из Коломны Олег Тощев. Он совершил почти 4000 прыжков. Оператором воздушной съемки стал Иван Казанцев.

Приглашенные для фиксации рекорда представители Книги «Гиннес. Мировые рекорды» направили письмо, в котором сообщили, что «в связи с торговыми ограничениями между компанией «Технодинамика» и Соединенными Штатами, у нас нет другого выбора, кроме как немедленно отозвать наши услуги».

Комментируя этот демарш, директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков сказал: «Сегодняшний рекорд можно не зарегистрировать, но его нельзя отменить, он состоялся и вошел в историю».

В июне разработчик десантных парашютов в честь 75-летия Победы развернул в небе Знамя Победы площадью 375 квадратных метров. В августе в честь 90-летия со дня основания ВДВ парашютисты развернули флаг ВДВ площадью более тысячи квадратных метров, установив тем самым рекорд России.

Источник: https://www.mk.ru/