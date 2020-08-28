Часть россиян с 1 сентября получит прибавку к пенсии

/В России/

С 1 сентября часть российских пенсионеров получат доплату в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии.

Об этом рассказали во время онлайн-встречи с главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Как пишет Primepress, прибавку начислят пожилым гражданам, которые проживают в сельской местности, а также отработали в одной из сфер сельского хозяйства не менее 30 лет. В денежном эквиваленте сумма прибавки составит 1421 рубль.

При этом пенсионерам напомнили о том, что до конца сентября необходимо получить карту «Мир» для получения социальных выплат. С 1 октября пенсии будут начисляться на карты только этой платежной системы.

Ранее сообщалось, что достигшие в этом году 80-летнего возраста граждане получат повышенные выплаты. Прибавка к их пенсии составит 5686 рублей. Аналогичным образом вырастет пенсия у инвалидов I группы.

Источник: https://www.mk.ru/