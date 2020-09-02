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В правительстве предложили отменить жалобные книги в магазинах
Минпромторг разработал проект постановления правительства с уточнениями правил работы предприятий торговли
Помимо прочего, министерство предлагает отменить требование к магазинам о наличии книги жалоб и предложений.
В Минпромторге пояснили, что жалобные книги — это устаревший механизм, подходящий для использования только "в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды".
Как отмечает "Коммерсант", среди других предложений - ввод запрета на фотосъемку в магазинах книг и журналов в магазинах, а также запрет региональным властям на ввод ограничений на продажу каких-либо товаров, если таковой не предусмотрен федеральными законами.
Источник: https://www.mk.ru/