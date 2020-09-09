В России ежегодно увеличивается число преступлений против пожилых

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Светлана Бессараб разработала и внесла в Госдуму проект закона, направленный на усиление наказание за преступления, совершенные против граждан от 75 лет и старше.

По данным Генпрокуратуры, ежегодно жертвами злоумышленников становится все больше людей пожилого возраста. При этом чаще всего они становятся жертвами мошенников.

Преступники представляются сотрудниками жилищно-коммунальной сферы, социальными работниками, контролерами различных служб, сотрудниками банков и т.д. Зачастую, пообщавшись с этими «работниками», пенсионеры лишаются всех накопленных средств. Автор проекта закона предлагает все факты совершения противозаконных действий в отношении лиц этого возраста учитывать, как отягчающее обстоятельство.

«По данным Генпрокуратуры, число преступлений против пожилых граждан ежегодно увеличивается. Если в 2014 году их насчитывалось более 120 тысяч, то в 2019 году было зафиксировано свыше 177 тысяч преступлений, количество тяжких из них выросло на 35 процентов и превысило 50 тысяч случаев. При этом, в отношении граждан старшего возраста современное законодательство не предусматривает особой защиты, отягчающим является обстоятельство совершения преступления против лиц, находящихся в беспомощном состоянии, что достаточно сложно доказывать. Законопроект направлен на повышение наказания за преступления, совершенные против пожилых граждан. Инициативу поддержала Уполномоченный по правам человека, ведь старшие граждане нуждаются в особой защите государства, в том числе правовой», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/