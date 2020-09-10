Минэкономразвития сообщило о новых федеральных мерах поддержки социальных предпринимателей

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Помимо уже действующих в настоящее время в регионах, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в официальном письме Фонду «Наше будущее» сообщает и о новых дополнительных мерах поддержки для данной категории бизнеса – специальном кредитном продукте для социальных предприятий.

В июле 2019 года был подписан закон о социальном предпринимательстве. «В 2020 году сведения о социальных предприятиях впервые были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 10 августа 2020 года общее их количество составило 2,9 тыс. единиц» – прокомментировали в Департаменте инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России.

Войдя в реестр и получив особый статус, эти предприниматели могут рассчитывать на приоритетную поддержку со стороны государства и региональных властей. Более того, с появлением реестра региональные и федеральные власти смогут предложить социальному бизнесу и новые меры поддержки.

Так, в настоящий момент на региональном уровне разрабатываются и внедряются меры поддержки для социальных предприятий, отметили в Департаменте. По итогам оценки разработанных и внедренных мер Минэкономразвития России рассмотрит возможность их распространения на всю территорию России.

«Одновременно Минэкономразвития России разрабатывает федеральные меры поддержки для социальных предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе специальный кредитный продукт для социальных предприятий – микрозаймы по льготной ставке (не более 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации)»,– сообщили в ведомстве.

Добавим, что помощь в развитии социального предпринимательства оказывают также различные фонды и крупный бизнес. Например, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» выдает беспроцентные займы социальным предпринимателям.

Напомним, социальное предпринимательство – это бизнес, который не ставит целью получение сверхприбыли. Он работает для людей, для тех, кому нужна помощь и поддержка. Это, например, предприниматели, занимающиеся трудоустройством социально уязвимых категорий граждан, а также продажей произведенных ими товаров и услуг, осуществляющие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Источник: Фонд «Наше будущее»