/В России/

У работающих пенсионеров появился шанс на индексацию страховых пенсий, которая с 2016 году проводится только на бумаге, но не в реально получаемых деньгах.

В качестве заступников пожилых тружеников выступила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР), которая обратилась с соответствующим предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. ФНПР при этом ссылается на Конституцию РФ, в которой теперь, после принятия поправок, говорится, что индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год. При этом в Основном законе не указано разницы между работающими и неработающими пенсионерами. Прислушается ли к этим аргументам правительство, найдет ли средства на индексацию и стоит ли надеяться на реальную прибавку почти 10 миллионам работающих российских пенсионеров? С этими вопросами «МК» обратился к экспертам.

«Идея не нова: с аналогичными предложениями выступали ранее депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Это переоценка заслуженного трудом права на получение пенсии, что справедливо. По большому счету вопрос всегда упирался в ресурсы. Такое «удовольствие» только в 2020 году может стоить Пенсионному фонду примерно 368 млрд рублей. Индексация зачастую означает использование средств федерального бюджета. Именно поэтому государство до сих пор не дает своего согласия — очень затратно. Учитывая, что до 2024 года действует повышенная система процентов индексации, реализация инициативы профсоюзов потребует достаточно серьезных дополнительных ресурсов. Но вопрос не только в затратах. Многим, кто получает пенсию в размере 12-15 тыс. рублей в месяц, приходится работать, так как таких средств явно недостаточно для комфортной жизни. Но есть люди, у которых пенсии выше, но они не могут представить себя без работы. В таком случае они будут продолжать заниматься любимым делом, получать зарплату, а также пенсию и доплату к ней, которая по большому счету им не так уж необходима. Вопрос многофакторный и решить его не так просто».

Наталья МИЛЬЧАКОВА, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

«Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам в ближайшее время представляется малореальным. Согласно независимым оценкам, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в РФ должно направляться около 370 млрд руб. ежегодно. Нельзя сказать, что это неподъёмная для государства сумма – она составляет всего лишь 0,3% от ВВП. Однако вряд ли в ближайшие несколько лет можно ожидать, что власти примут такое решение. Ведь государство должно исполнять другие социальные обязательства, например, по материнскому капиталу, поддержке семей с детьми, малоимущих семей, пособиям по безработице, которые в этом году в связи с кризисом и тяжёлой ситуацией на рынке труда были увеличены. С финансовой точки зрения возвращение индексаций пенсий работающим пенсионерам возможно, но с точки зрения распределения доходов бюджета многие другие получатели выплат и пособий будут считать эту индексацию несправедливой, по крайней мере, пока она не касается их родных и близких».

Пётр ПУШКАРЁВ, шеф-аналитик «ТелеТрейд»:

«Сама по себе экономия на тех, кто якобы меньше нуждается, обоснована только лишь на скупой расчётливости, нежелании восполнять дефицит Пенсионного фонда дополнительными трансферами из бюджета — что обязательно нужно было сделать хотя бы уж в этом, особенном, году. Не только в счёт будущей экономии на уже случившемся подъёме пенсионного возраста, но и ради заботы о тех, кто старше 65 лет, и кому решениями правительства было просто запрещено ходить на работу, даже если на то согласен был и сам пенсионер, и его работодатель. Возможно, теперь в правительстве осознают: на индексацию работающим пенсионерам потребуется не так уж много средств. Зато это не только улучшит чиновникам имидж, но и поможет хоть немного раскачать полумёртвый спрос: ведь деньги с индексаций в конечном счёте пойдут в магазины, а значит, немного поддержат производителей, а 20% с оборота всё равно вернётся в бюджет в форме НДС. Словом, основания менять закон и закрепить в нём индексацию для всех пенсионеров, имеются серьезные. Есть шанс воспользоваться юридической зацепкой и всё-таки ликвидировать ту абсолютную несправедливость по отношению к работающим пожилым людям, которые явно делают это не от скуки и не от переизбытка свободного времени, а потому что им реально, и должно быть сильно, не хватает денег на полноценную жизнь. А быть в тягость своими детям и внукам они не хотят».

Источник: https://www.mk.ru/economics/