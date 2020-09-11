Правительство придумало новую маркировку спиртного

/В России/

Отечественному рынку алкогольной продукции, а также рядовым потребителям горячительного в ближайшее время, судя по всему, придется столкнуться с новыми потрясениями.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил маркировать спиртное новыми информационными стикерами, которые должны полностью убрать с отечественного рынка товар бутлегеров, торгующих некачественным фальсификатом. Начать собираются с пива, а потом перейти на более крепкие напитки. Эксперты считают подобную меру излишней, поскольку в победе над контрафактом она вряд ли поможет, зато к росту цен для рядовых покупателей приведет наверняка.

Предложение о маркировке пива Мантуров сделал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, это необходимо, чтобы защитить потребителей, поскольку «данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату».

Представители рынка сомневаются в пользе нововведения. По мнению главы Союза производителей пива и напитков Елены Цветковой, существующий в России рынок пива достаточно прозрачен, поэтому не нуждается в дополнительной системе маркировки, нацеленной на борьбу с фальсификатом. «Движение алкогольной продукции от производителя до магазина позволяет отслеживать давно и эффективно работающая система ЕГАИС. Дополнительная система маркировки вряд ли окажется целесообразной», — отмечает эксперт.

По словам главы правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, доля контрафакта на отечественном пивоваренном рынке незначительна. Еще десять лет назад нелегальной, то есть неконтролируемой государством продукции в этом секторе российского алкогольного хозяйства просто не существовало. Практически все небольшие региональные заводы скупили крупные производственные корпорации. Контрафакт появился после возникновения частных пивоварен, способных предоставлять покупателям продукцию, не учтенную в государственной системе оборота алкогольных товаров. Впрочем, появление частных «наливаек» не нанесло серьезного ущерба рынку слабоалкогольной продукции — даже за счет подобных заведений, массово распространенных по всей России, доля контрафакта вряд ли достигает тех 5%, о которых говорят чиновники. Объемы продаж разливного пива не могут соперничать с бутилированными и баночными аналогами, поскольку само производство такого напитка, а также издержки на его транспортировку и создание инфраструктуры по его сбыту, требуют гораздо больших инвестиций, нежели изготовление и хранение крепкого горячительного.

Стоит отметить, что и без новых государственных требований перспективы рынка пенного напитка не внушают оптимизма. По словам главы Союза российских пивоваров Даниила Бримана, в середине весны этого года, еще до пика пандемии, произошел сезонный всплеск продаж — только в торговом звене рост сбыта достигал 10%. Однако уже в мае, когда из-за карантина были закрыты все бары и рестораны, а традиционные «шашлычные» посиделки россиян в результате вынужденной самоизоляции были сведены к нулю, прибыль пивоваров начала резко падать. По оценке изготовителей, оптовые продажи пенного снизились на 18–20%, а розничные — на 25–30%. Кроме того, коронавирус рассорил производителей пива с торговыми структурами. В их договорных взаимоотношениях наметился определенный дисбаланс: сетевые магазины с большой неохотой начали принимать заказанные объемы продукции, поскольку не могли гарантировать, что полученный товар будет реализован в запланированные сроки.

К слову, государственные борцы за здоровье нации предлагают размещать на алкогольных этикетках не только информацию о технических условиях изготовления продукта, но и так называемые «страшные картинки», с которыми уже успели познакомиться все отечественные курильщики. Инфографика спиртных напитков будет содержать предупреждения, что чрезмерное потребление горячительного приведет к слепоте, проблемам с сердечно-сосудистой системой и импотенции.

Введение дополнительных ограничительных мер по изготовлению и продажам пива вряд ли будет способствовать оздоровлению населения, уверен Янин. По его словам, обязательные требования по обеспечению продукции еще одной информационной меткой не пополнят федеральный бюджет — на этом заработают отдельные фирмы, обеспечивающие цифровую поддержку и, возможно, тесно связанные с конкретными государственными чиновниками. «Розничная стоимость пенного напитка вырастет незначительно — удорожание составит не более 5%. Однако для заинтересованных лиц, не связанных ни с производством, ни с оборотом алкогольной продукции, новые требования обещают принести сотни миллионов. Как говорится в старом анекдоте про Родиона Раскольникова: «Нехорошо, батенька, за двадцать копеек старушку убили. — Не скажите, пять старушек — уже рубль», — сказал собеседник «МК».

Источник: https://www.mk.ru/economics/