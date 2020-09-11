«Россети Кубань» обеспечит надежное электроснабжение участков для голосования

/В России/

На период проведения выборов губернатора (главы администрации) Краснодарского края и депутатов муниципальных образований Кубани и Адыгеи все филиалы компании «Россети Кубань» переведены в режим повышенной готовности. В дни голосования с 11 по 13 сентября энергетики обеспечат усиленный контроль за работой распределительного электросетевого комплекса региона.

В этом году у жителей Краснодарского края и Республики Адыгея появилась возможность проголосовать досрочно – 11 и 12 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать скопления людей на участках и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Сам же единый день голосования назначен на 13 сентября.

Напрямую от электросетей компании запитаны 1851 участковая и 31 территориальная избирательные комиссии. Кроме того, «Россети Кубань» взяли на особый контроль электроснабжение ключевых объектов связи и центров обработки данных.

Для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций обеспечена готовность около 400 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1800 человек. Подготовлено более 100 мобильных резервных источников электроснабжения для установки на избирательные участки в случае необходимости.

На период голосования составлен график круглосуточного дежурства энергетиков, проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния всех объектов.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале Светлаятрана.рф.

Источник: «Россети Кубань»