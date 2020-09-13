Главой Ненецкого автономного округа избран врио региона Юрий Бездудный

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Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) избрали губернатором врио главы региона Юрия Бездудного. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 13 августа.

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — сказал председатель заксобрания Александр Лутовинов.

Губернатор избирается региональным парламентом по представлению президента России. 2 апреля глава государства Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Он сменил на посту руководителя региона Александра Цыбульского, который приказом от того же дня возглавил Архангельскую область вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.

51-летний Бездудный с 1987 по 2007 год служил в органах государственной безопасности СССР и России. После в течение нескольких лет занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации. С 2014 по 2019 год был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова.

Источник: https://lenta.ru