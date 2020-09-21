/В России/
От ЕР избрано 23 депутата, это 65%. (против 96% в прошлом созыве).
В Новороссийске сформировали депутатскую фракцию партии "Единая Россия"
21 сентября прошло первое заседание партийных депутатов. Избрали своего руководителя. Без сюрпризов им стал Александр Шаталов.
От ЕР избрано 23 депутата, это 65%. (против 96% в прошлом созыве).
Из самовыдвиженцев к партии власти примкнуло четверо. Таким образом, набрали квалифицированное большинство.
Сумеют ли сформировать фракцию "Справедливая Россия" узнаем в ближайшее время. От партии победили двое, ну и один самовыдвиженец. Все будет зависеть от хода уголовного дела в отношении лидера местных эссеров Михаила Ерохина.