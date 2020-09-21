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В Новороссийске сформировали депутатскую фракцию партии "Единая Россия"

21 сентября прошло первое заседание партийных депутатов. Избрали своего руководителя. Без сюрпризов им стал Александр Шаталов.

От ЕР избрано 23 депутата, это 65%. (против 96% в прошлом созыве).
Из самовыдвиженцев к партии власти примкнуло четверо. Таким образом, набрали квалифицированное большинство.
Сумеют ли сформировать фракцию "Справедливая Россия" узнаем в ближайшее время. От партии победили двое, ну и один самовыдвиженец. Все будет зависеть от хода уголовного дела в отношении лидера местных эссеров Михаила Ерохина.

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Категория: Новости / В России

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