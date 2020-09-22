В «Троицкий групповой водопровод» «Кубаньводкомплекс» запущена в эксплуатацию еще одна артезианская скважина после капитального ремонта

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Ремонтные работы по восстановлению работоспособности артезианской скважины на восточном крыле водозабора ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» успешно завершены.

В рамках производственной программы перебурена скважина глубиной 120 метров. Выполненные мероприятия позволили увеличить объем подаваемой воды почти на 1,5 тысяч кубометров в сутки.

«Это уже вторая скважина после капитального ремонта в 2020 году и третья за последний год. Производительность всех трех скважин восстановлена до проектных показателей», - уточнил Николай Коваленко, мастер участка насосных станций 1,2 подъема РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Напомним, в настоящее время по поручению главы региона Вениамина Кондратьева ведется масштабная реконструкция Троицкого группового водопровода. Строится новая нитка протяженностью более 50 км. На эти цели из краевого бюджета будет направлено до 2024 года порядка 4 млрд рублей. Сейчас работы ведутся на наиболее аварийном участке действующего водовода - от водозаборных сооружений в станице Троицкой до города Крымска. Его протяженность составляет 28 км, из них 18 км уже заменено. Новая магистраль позволила не только стабилизировать подачу воды потребителям, но и исключить потери на водопроводной сети.

В совокупности строительство новой нитки Троицкого группового водопровода и ремонтные работы на водозаборе уже сегодня позволили увеличить объем подачи воды потребителям в среднем на 10 тысяч кубометров воды в сутки.

Работы по капитальному ремонту артезианских скважин продолжаются. Всего в этом году запланировано перебурить пять скважин.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"