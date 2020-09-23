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В Калининском районе водителям напомнили о безопасности на дорогах

22 сентября возле Дворца спортивных игр «Зенит» в Калининском районе Санкт-Петербурга состоялась совместная акция УГИБДД и регбийного клуба «Нарвская застава», посвященная безопасности пешеходов на дорогах.

Помимо спортсменов и сотрудников ДПС, акцию поддержал заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, Начальник ОГИБДД Василий Дуброва, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Калининского района Санкт-Петербурга Ирина Борецкая, депутаты МО «Гражданка» (фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), представители общественного совета муниципального образования, юные инспектора дорожного движения из 111 школы.

Акция получила название "Засветись с Заставой — безопасность на дорогах ради безопасности жизни". Александр Кондратьев, Артем Колотов, Владимир Бегель — спортсмены клуба «Нарвская Застава — вместе с сотрудниками ДПС в составе трех экипажей, юноармейцами («Юнармия»- движение школьников, учреждённое Министерством Обороны) и представителями городских общественных объединений раздавали водителям детские рисунки, буклеты «Береги жизнь» и световозвращатели (катафоты).

«Это место выбрано неслучайно. Возле Дворца спортивных игр «Зенит» всегда много детей, которые спешат на тренировку или домой. В повседневной жизни, торопясь на деловую встречу или работу, водитель нередко забывает, что управляет не просто транспортным средством, а средством, представляющим повышенную опасность для окружающий, особенно для детей и подростков, — рассказал журналистам Анатолий Дроздов, заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — Сегодня мы хотели прежде всего напомнить, что главную цель, которую должен водитель держать в фокусе водитель на дороге — это человеческая жизнь, жизнь маленьких пешеходов, пассажиров и его собственная. Безопасность является нашей общей задачей, и все наши мысли, действия и чувства на дороге должны быть посвящены только ее решению».

Рисунки для акции подготовили ученики начальной школы №111 ГБОУ Калининского района Санкт-Петербурга. Дети изобразили мопеды, мотоциклы, автомобили и квадроциклы с призывами водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Социальная ответственность спорта в том и состоит, чтобы с помощью авторитета спортсменов напоминать гражданам, в данном случае, водителям о ценности человеческой жизни, — прокомментировал Президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — второй, тоже очень важный момент, повлиявший на решение принять участие в этом мероприятии — это поддержка городских инициатив. Для нас честь принимать участие в акциях, которые организуются в городе. Власти Санкт-Петербурга всегда поддерживали регбийный спорт и наш клуб и мы рады, что можем силою своего влияние на наших болельщиков продемонстрировать важность ответственного поведения на дорогах».

Акция проходила по адресу Бутлерова, 9. Водители и пешеходы просили автографы у спортсменов и охотно принимали подарки и информационные материалы сотрудников ГИБДД, которые в это время отказались от штрафов в пользу просветительской деятельности. Меры предосторожности в отношении распространения коронавируса были соблюдены: все участники акции были в перчатках и масках.

Источник: Пресс-служба команды "Нарвская Застава"

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Категория: Новости / В России

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