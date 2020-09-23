В Калининском районе водителям напомнили о безопасности на дорогах

22 сентября возле Дворца спортивных игр «Зенит» в Калининском районе Санкт-Петербурга состоялась совместная акция УГИБДД и регбийного клуба «Нарвская застава», посвященная безопасности пешеходов на дорогах.

Помимо спортсменов и сотрудников ДПС, акцию поддержал заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, Начальник ОГИБДД Василий Дуброва, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Калининского района Санкт-Петербурга Ирина Борецкая, депутаты МО «Гражданка» (фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), представители общественного совета муниципального образования, юные инспектора дорожного движения из 111 школы.

Акция получила название "Засветись с Заставой — безопасность на дорогах ради безопасности жизни". Александр Кондратьев, Артем Колотов, Владимир Бегель — спортсмены клуба «Нарвская Застава — вместе с сотрудниками ДПС в составе трех экипажей, юноармейцами («Юнармия»- движение школьников, учреждённое Министерством Обороны) и представителями городских общественных объединений раздавали водителям детские рисунки, буклеты «Береги жизнь» и световозвращатели (катафоты).

«Это место выбрано неслучайно. Возле Дворца спортивных игр «Зенит» всегда много детей, которые спешат на тренировку или домой. В повседневной жизни, торопясь на деловую встречу или работу, водитель нередко забывает, что управляет не просто транспортным средством, а средством, представляющим повышенную опасность для окружающий, особенно для детей и подростков, — рассказал журналистам Анатолий Дроздов, заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — Сегодня мы хотели прежде всего напомнить, что главную цель, которую должен водитель держать в фокусе водитель на дороге — это человеческая жизнь, жизнь маленьких пешеходов, пассажиров и его собственная. Безопасность является нашей общей задачей, и все наши мысли, действия и чувства на дороге должны быть посвящены только ее решению».