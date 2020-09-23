В Калининском районе водителям напомнили о безопасности на дорогах
22 сентября возле Дворца спортивных игр «Зенит» в Калининском районе Санкт-Петербурга состоялась совместная акция УГИБДД и регбийного клуба «Нарвская застава», посвященная безопасности пешеходов на дорогах.
Помимо спортсменов и сотрудников ДПС, акцию поддержал заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, Начальник ОГИБДД Василий Дуброва, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Калининского района Санкт-Петербурга Ирина Борецкая, депутаты МО «Гражданка» (фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), представители общественного совета муниципального образования, юные инспектора дорожного движения из 111 школы.
«Это место выбрано неслучайно. Возле Дворца спортивных игр «Зенит» всегда много детей, которые спешат на тренировку или домой. В повседневной жизни, торопясь на деловую встречу или работу, водитель нередко забывает, что управляет не просто транспортным средством, а средством, представляющим повышенную опасность для окружающий, особенно для детей и подростков, — рассказал журналистам Анатолий Дроздов, заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. — Сегодня мы хотели прежде всего напомнить, что главную цель, которую должен водитель держать в фокусе водитель на дороге — это человеческая жизнь, жизнь маленьких пешеходов, пассажиров и его собственная. Безопасность является нашей общей задачей, и все наши мысли, действия и чувства на дороге должны быть посвящены только ее решению».
«Социальная ответственность спорта в том и состоит, чтобы с помощью авторитета спортсменов напоминать гражданам, в данном случае, водителям о ценности человеческой жизни, — прокомментировал Президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — второй, тоже очень важный момент, повлиявший на решение принять участие в этом мероприятии — это поддержка городских инициатив. Для нас честь принимать участие в акциях, которые организуются в городе. Власти Санкт-Петербурга всегда поддерживали регбийный спорт и наш клуб и мы рады, что можем силою своего влияние на наших болельщиков продемонстрировать важность ответственного поведения на дорогах».
Акция проходила по адресу Бутлерова, 9. Водители и пешеходы просили автографы у спортсменов и охотно принимали подарки и информационные материалы сотрудников ГИБДД, которые в это время отказались от штрафов в пользу просветительской деятельности. Меры предосторожности в отношении распространения коронавируса были соблюдены: все участники акции были в перчатках и масках.
Источник: Пресс-служба команды "Нарвская Застава"