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Пропавшую в Нижегородской области девятилетнюю девочку нашли мертвой

В Нижегородской области нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая пропала вечером 24 сентября. По предварительным данным, ребенка убили, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что девочку видели в последний раз, когда она выходила из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района области, но дома так и не появилась. К ее поискам подключили местных волонтеров.

Как уточняет издание, школьницу видели с неизвестным мужчиной — они попали под камеры видеонаблюдения. Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, в составе которой работают сотрудники МВД и Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Источник: https://lenta.ru

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Категория: Новости / В России

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