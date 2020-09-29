В Ленинградском районе начинаются работы по строительству 10-ти километрового участка магистрали

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В ближайшее время в Ленинградском районе Краснодарского края начнутся строительно-монтажные работы по прокладке новой нитки магистрального водовода МВ-1 Ейского группового водопровода диаметром 1000 мм.

Магистральный водовод МВ-1 обеспечивает питьевой водой четыре муниципальных образования северной зоны Кубани - Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы и Азовский район Ростовской области. Общая протяженность магистрали 40 км. Строительство разбито на несколько этапов. В 2019 году выполнено проектирование участка протяженностью 10,8 км от ПК-113 водовода МВ-1 в сторону станицы Староминской. Именно здесь находятся наиболее аварийные участки действующего водовода. В 2020 году начнется строительство. Строительно-монтажные работы будет выполнять подрядная организация ООО «Прогрессор». Для новой магистрали используется стальная труба с усиленной внутренней и наружной изоляцией.

Ейский групповой водопровод построен в 1979 году. Проектная мощность – 80 тыс. кубометров воды в сутки, но фактически сегодня водопровод за 24 часа перекачивает лишь 50 тыс. кубометров. Чтобы качественно обеспечить население водой власти края приняли решение о финансировании проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по второй нитке магистрального водопровода протяженностью 95 км. Из краевого бюджета на эти цели до 2024 года планируется выделить более 5 млрд. рублей.

На днях представители подрядчика, который в соответствии с заключенным договором будет вести строительство второй нитки 10-ти километрового участка магистрального водопровода, и начальник РЭУ«Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Алексей Галась обсудили ряд организационных вопросов, которые необходимо решить до начала строительства. В частности, обсужден вопрос размещения производственной базы предприятия, где будет размещаться техника, складироваться строительные материалы и т.д. Предварительно под производственную базу выбран участок, расположенный в поселке Восточный Староминского района.

«Обсуждены также вопросы поставки подрядчику бетона для строительства необходимых объектов, пропана и кислорода для проведения сварочных работ», - рассказал Алексей Галась, начальник РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс.

В настоящее время специалисты ООО «Прогрессор» занимаются разбивкой трассы второй нитки магистрального водопровода.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"