Завершен второй этап строительства водовода в Новороссийск и Геленджик

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Успешно завершен второй этап строительства одной из важнейших для черноморских городов водных артерий – магистрального водовода МВ-3 РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал». Новая магистраль заменит наиболее аварийный участок старого магистрального водовода МВ-1, который эксплуатируется на протяжении уже 45 лет.

«Данный участок сети был самым проблемным. С течением лет износ трубы водовода достиг 80 процентов. В последнее время толщина стенок магистрали МВ-1 в отдельных местах составляла 1,5-2 мм, тогда как изначально толщина стальной трубы диаметром 1020 мм была равна 10 мм. Из-за аварийного состояния трубопровода только в 2016 году Новороссийску и Геленджику 9 раз снижалась подача воды, и уже в этом году один раз. Особенно остро этот вопрос стоит в курортный сезон, когда потребность в воде увеличивается в несколько раз за счет потока туристов. Но думаю, что теперь в ближайшие десятилетия таких проблем на данном участке не будет», - рассказал начальник Участка водопроводных сетей РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Леонид Пархоменко.

Строительство нового магистрального водовода МВ-3 протяженностью 12 километров от насосной станции третьего подъема НС-3, расположенной недалеко от города Крымска, до ПК-120 за станицей Неберджаевской разбито на несколько этапов. Первый участок длиной 4,7 километров новой нитки был введен в эксплуатацию в прошлом году. В 2017 еще 5,3 километра. Для новой магистрали используется стальная труба с применением современных материалов – с внешней полимерной усиленной двухслойной изоляцией и внутренним эпоксидным покрытием. С введением в работу нового двенадцатикилометрового участка магистрали появиться возможность увеличить подачу воды потребителям более чем на 10 тысяч кубометров в сутки, снизить потери воды и удельные затраты электроэнергии на насосной станции третьего подъема НС-3.

Проект строительства третьей нитки был разработан в рамках масштабной реконструкции Троицкого водовода. Новая нитка позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в черноморских городах. Финансирование осуществляется из краевого бюджета. Заказчик ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», генподрядчик ООО «НППФ Краснодаравтодорсервис». Строительство осуществляется в рамках краевой программы «Водоснабжение Кубани». Программа подразумевает создание новой системы водоснабжения городов Новороссийска и Геленджика. Деньги на строительство участка магистрали выделены из краевого бюджета – более 470 млн. рублей.

31 мая и 1 июня были выполнены работы по врезке нового участка магистрального водовода МВ-3 протяженностью 5,3 километра и врезке сбросного трубопровода диаметром 250 мм, а также ремонтные работы на затворе диаметром 1020 мм. Три бригады аварийно-восстановительных работ РЭУ «Троицкий групповой водопровод» и 6 единиц спецтехники обеспечили фронт работы для строительной организации. Были выполнены переключения, технологический сброс воды, а по окончании сварочных работ новый участок водовода был продезинфицирован, промыт и введен в эксплуатацию. Всего в строительно-монтажных работах приняли участие 30 человек и 13 единиц спецтехники.