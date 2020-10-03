Отказ властей вводить карантин по коронавирусу объяснили "ужасным выбором"

/В России/

Со второй волной коронавируса перед властями многих стран встал вопрос: вводить ли жесткий карантин или сделать выбор в пользу поддержки экономики на плаву, ограничившись менее строгими мерами.

Мы попросили известных экономистов оценить, чего бы стоил экономике России новый локдаун и почему его не вводят.

Яков Миркин, доктор экономических наук, завотделом ИМЭМО РАН: «В России делают то же самое, что и в других странах. Нигде не возвращают локдаун в том объеме, который был весной.

Властям приходится выбирать между двумя крайностями: сохранением экономики и сохранением максимального числа жизней. Они пытаются пройти между Сциллой и Харбидой. И сейчас они выбирают сохранение экономики.

В мире появилась новая реалия - «экономическая жертва». Как в военных экономиках ради победы над врагом власти жертвуют частью населения, также в пандемию властям приходится делать ужасный, вынужденный выбор.

Такого не было никогда. Сто лет назад, в пандемию испанки ситуация была хоатическая. Сейчас правительства осознают все риски и пытаются найти некий оптимум. «Экономическими жертвами» становятся люди старшего поколения. После первого локдауна стало ясно, что экономикам запасов для нормальной жизнедеятельности хватает на два-три месяца. Но любое решение властей имеет измерение в человеческих жизнях. Сейчас власти должны особенно взвешенно подходить к тому, что делают».

Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы (РЭШ): «Я думаю, что на данном этапе позволить себе такие же жесткие ограничительные меры, как весной, и полное закрытие экономики, будет очень сложно не только России, но и другим странам. Сегодня медицинские работники и все другие вовлекаемые службы знают про коронавирус гораздо больше, чем тогда, поэтому лучше понимают, как можно организовать более точечные меры, и отслеживать заболевших и их контакты.

Власти стараются обойтись частичным закрытием бизнесов, чтобы позволить снизить скорость распространения вируса и при этом не нанести экономике такой же удар, какой был в марте-апреле. Я думаю, что именно точечными мерами будут стараться погасить вторую волну эпидемии, которая уже началась, и я не ожидаю второго локдауна, аналогичного тому, что был весной.

Таким образом, эффект влияния новых мер на экономику будет меньшим: если во II квартале были оценки падения ВВП на 8-8,5%, то в III квартале, даже если все пойдет по самому плохому сценарию и локдаун продлится три месяца, снижение будет не более 4-5%.

С одной стороны, и меры будут менее жесткими, с другой - и власти получили опыт борьбы с пандемией, и бизнес лучше понимает, как перестроиться к удаленной работе и каким-то ограничениям. Если только эпидемиологическая ситуация совсем не вырвется из-под контроля, повторения спада весны и начала лета я не ожидаю».

Елена Воронкова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Страны пытаются уйти от резких ограничений, лояльнее относиться к новой действительности и научиться жить в условиях COVID-19, в том числе и в экономической сфере. Тем более, что весенние ограничения не привели к абсолютному успеху в борьбе с пандемией, но создали серьезные угрозы финансовому благополучию бизнеса и населения.

Первая волна карантина научила бизнес практике дистанционной деятельности. Удаленка обеспечивает возможность не останавливать экономику сегодня в столь масштабных размерах, как прежде. Вероятнее всего, ограничения теперь будут иметь более ярко выраженный локальный характер и в географическом, и в отраслевом планах, что позволит в определенной мере обезопасить ВВП государства от слишком резкого падения.

Введение карантинных ограничений сейчас, безусловно, усугубит ситуацию в экономике. При их введении едва ли оправдаются прогнозы правительства на рост ВВП в 2021 году. Во всяком случае международные финансовые организации уже начали очередные корректировки своих оценок экономического развития до конца года и в следующем году.

Конечно, темпы спада национальных и мировой экономик будут ниже, чем в начале года из-за относительно низкой точки отсчета, но потери от прямых и побочных эффектов неизбежны. Почти наверняка потребуется реструктуризация долгов или даже их списание для беднейших стран, что скажется на финансовом потенциале развития мира.

Если локдаун все же случится, по первоначальным прикидкам, показатели глобальной макроэкономики снизятся по сравнению с июньскими прогнозами приблизительно на 0,5-1% в текущем году, и на 3-5% в следующем году. Точнее можно будет определить, когда станут яснее сроки и широта охвата возможных сокращений».

Источник: https://www.mk.ru/