В сухом остатке: Геленджик продолжает жить в режиме жёсткого дефицита воды

/В России/

"Обезвоживание" стало главной проблемой одного из главных курортов России.

Закрыть город для туристов попросили эти летом Владимира Путина доведенные до отчаяния жители Геленджика. Инициатива стала яркой иллюстрацией кризиса в одном из популярных курортов России. Летом без воды здесь осталось более 75 тыс. человек. В ситуацию несколько раз пришлось вмешаться властям края, чтобы в городе начали развозить жидкость в цистернах. Но даже по прошествии нескольких месяцев с водой здесь огромные проблемы. В деталях происходящего разбиралась редакция ИА KrasnodarMedia, там читайте подробности.

Источник: https://krasnodarmedia.su/news/1007216/