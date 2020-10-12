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В сухом остатке: Геленджик продолжает жить в режиме жёсткого дефицита воды
"Обезвоживание" стало главной проблемой одного из главных курортов России.
Закрыть город для туристов попросили эти летом Владимира Путина доведенные до отчаяния жители Геленджика. Инициатива стала яркой иллюстрацией кризиса в одном из популярных курортов России. Летом без воды здесь осталось более 75 тыс. человек. В ситуацию несколько раз пришлось вмешаться властям края, чтобы в городе начали развозить жидкость в цистернах. Но даже по прошествии нескольких месяцев с водой здесь огромные проблемы. В деталях происходящего разбиралась редакция ИА KrasnodarMedia, там читайте подробности.
Источник: https://krasnodarmedia.su/news/1007216/