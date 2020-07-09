Губернатор Кубани поручил решить вопрос с водой в Геленджике за счет разработки нового источника

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В настоящий момент город водой наполовину обеспечивают мощности Дивноморского водозабора. Однако он уже загружен на все 100%, при этом в регионе давно не выпадали осадки, от которых зависит его работа. Пришлось остановить работу около 20 скважин из 35. Нехватку ресурса сейчас компенсируют подвозом воды к домам.

«Система водоснабжения в городе закольцованная, частично решить проблемы с подачей воды стало возможно за счет запуска новой ветки Троицкого водопровода, но полностью закрыть вопрос можно только при условии постоянного наполнения местного водозабора», – отметили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Инженерно-геологические изыскания нового источника воды планируются в районе села Пшада. Специалисты выяснят, есть ли там вода и оценят возможности прокладки трубопровода оттуда до действующего водозабора.

«Для кардинального решения проблемы глава региона поставил задачу проработать альтернативные варианты обеспечения курорта бесперебойным водоснабжением – горожане, гости курорта не должны зависеть от запасов воды только Дивноморского водозабора», - резюмировали в министерстве.

Источник: https://www.mk.ru/