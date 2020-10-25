Турция и ЮАР завоевывают российский рынок цитрусовых на фоне пандемии

/В России/

Импорт цитрусовых в Россию в условиях коронавируса снизился почти на 7%. Об этом Первое студенческое агентство выяснило в Росстате и Федеральной таможенной службе.

Если с января по август 2019 года в Россию привезли 953 862 тонны свежих и сушеных цитрусовых, то за такой же период 2020 года — 889 618 тонн.

Из значимых стран-поставщиков больше всего вырос импорт цитрусовых из Турции (на 43%) и ЮАР (на 34%). Самое сильное падение показали Марокко (минус 58%) и Египет (минус 12%).

Если брать все страны, то рекорды ставят тайские и казахстанские цитрусы. Но их рост импорта в 18 и 12 раз соответственно в абсолютных цифрах — капля в море, если сравнивать с лидерами (686 и 257 тонн).

Главным поставщиком апельсинов в Россию стал Египет. Его продукция занимает больше половины импорта. Мандарины везут, главным образом, из Пакистана, лимоны — из Аргентины.

Во всех категориях среди лидеров Турция. Ее мягкая цитрусовая сила по-прежнему оказывает большое влияние на наш рынок, и судя по цифрам, к Новому году оно вырастет еще.

Подробный анализ рынка цитрусовых в России читайте на pervoe.online.

Источник: Телеграм